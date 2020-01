Gobierno y las FARC mantienen posiciones

BOGOTA, Colombia (AFP). —El Gobierno colombiano y las FARC mantienen posturas divergentes ante el tambaleante plan de paz, a 11 días de que venza un ultimátum rebelde para que el presidente Andrés Pastrana diga si ese grupo es “narcotraficante” o “terrorista” y suspenda los controles militares en torno a la zona del despeje.

Pastrana señaló el jueves que para que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) sean consideradas como un grupo rebelde y no como “narcotraficante” o “terrorista” debe cumplir con su palabra y sentarse a negociar un acuerdo de paz.

“Hoy las FARC son las que toman la decisión (de) cómo quieren que el mundo los vea”, enfatizó Pastrana.

El mandatario colombiano -cuyo mandato terminará el 7 de agosto próximo- indicó que cree en la palabra del máximo líder y fundador de las FARC, Manuel Marulanda (Tirofijo), a quien llamó a reanudar cuanto antes el diálogo de paz.

Marulanda y el alto comisionado para la paz del Ejecutivo, Camilo Gómez, firmaron el pasado 5 de octubre un acuerdo que obliga a las partes a discutir de inmediato una posible tregua bilateral y el cese al fuego y las hostilidades, el asunto más sensible y complejo de las negociaciones, según las partes.

Pero Tirofijo acusó después a Pastrana de no dar garantías para el diálogo. El líder rebelde advirtió el miércoles que en 15 días dará por terminado el proceso de paz si Pastrana no suspende los controles y no niega públicamente que las FARC sean “terroristas” y “narcotraficantes”, como lo afirma EU.