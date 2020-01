Gobierno augura fracaso de huelga

PERÚ.CONVOCATORIA DE LA CENTRAL OBRERA .

LIMA, Perú/DPA El Gobierno de Perú auguró ayer el fracaso de la huelga nacional convocada para hoy, mientras que portavoces del oficialismo denunciaron que los sectores políticos que impulsan la medida buscan supuestamente crear un ambiente “preinsurreccional” para tomar el poder.

El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, dijo a la radio RPP que la mayoría de la población y varios gremios laborales rechazan la huelga, convocada por diversas organizaciones izquierdistas lideradas por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

Del Castillo señaló además que las protestas registradas ayer en algunos departamentos de la selva y la sierra sur del país, que incluyeron el bloqueo de varias carreteras en el marco de una huelga agraria de 48 horas, “no han sido trascendentes”.

“Yo diría que en su contexto el paro agrario no ha tenido éxito y los agricultores salieron a trabajar normalmente. Me parece que esa es una buena antesala a la huelga de la CGTP. No tengo duda de que los trabajadores cumplirán con su deber”, acotó.

La CGTP, la mayor central obrera de Perú, que dice contar con 1.5 millón de afiliados, convocó la huelga nacional en rechazo a las políticas del presidente Alan García, próximo a cumplir dos años en el gobierno.

La huelga, la segunda en un año, es impulsada por una coordinadora política y social, que reúne entre otras fuerzas a partidos como el Comunista (que controla buena parte de la cúpula de la CGTP), y el maoísta Patria Roja, a los que el Gobierno peruano acusa de pretender desestabilizar al país.

El secretario general del gobernante Partido Aprista Peruano, el congresista Mauricio Mulder, dijo que esos sectores tienen “el objetivo político de la toma del poder”.

“No es aquí asuntos reivindicativos (los que están en juego) sino la toma del poder”, subrayó.