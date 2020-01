Gobierno dice a Clarín que debe desinvertir

El organismo que regula los servicios de comunicación audiovisual advirtió que el 7 de diciembre es la fecha tope para que el Grupo Clarín, el mayor conglomerado de medios de Argentina, presente un plan de desinversión para reducir su tamaño o de lo contrario serán concursadas las licencias de explotación de señales en las que está excedido.

Martín Sabbatella, presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, señaló ayer que el Grupo Clarín es el único conglomerado de medios que se niega a cumplir la ley y desprenderse del excedente de licencias, mientras el resto de los 20 grupos excedidos “han expresado su voluntad de hacerlo”.

Sabbatella dijo que “el Gobierno no viene a expropiar ningún medio” pero sí a hacer cumplir la ley de medios sancionada en 2009 “para que no haya concentraciones mediáticas que lesionen la libertad de expresión”. El funcionario aseguró que el Gobierno no tiene a Clarín como enemigo y que el objetivo es que todas las empresas cumplan la norma (Art. 161) estableció un año para poner fin a supuestas situaciones monopólicas.

La ley de servicios de comunicación audiovisual fue aprobada hace tres años, pero una demanda “inconstitucionalidad” presentada por el Grupo Clarín frenó su aplicación. Sabbatella subrayó que la Corte Suprema estableció que se aplique la ley, pese a que no se ha definido la cuestión de fondo. La ley establece para las empresas periodísticas un límite de control de 35% del mercado audiovisual y fija un tope de 10 licencias de aire y 24 de cable.

El gerente de comunicaciones del Grupo Clarín, Martín Etchevers, dijo que “el objetivo oficial es silenciar las pocas voces independientes que quedan en la Argentina en el mundo audiovisual”.