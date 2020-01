El grupo del ‘Guardian’ se plantea cerrar ‘The Observer’

The Guardian Media Group, propietario, entre otros medios de comunicación, del diario The Guardian y su dominical The Observer, se plantea cerrar este último para hacer frente a la crisis económica, según publicara The Sunday Times.

La junta del Scott Trust, fundación que posee el grupo de medios de comunicación, se reunió el pasado 6 de julio para analizar esta posibilidad, que conllevaría la conversión de The Observer en una revista semanal que saldría los jueves.

Después de que los representantes de los periodistas se opusieran a la idea, la directiva decidió posponerla en busca de una alternativa mejor, apunta el rotativo de Rupert Murdoch.

Si se mantiene The Observer, el periódico dominical más antiguo del mundo, fundado en 1791, será en una versión mucho más delgada y con posibles recortes de puestos de trabajo, añade.

Aunque The Guardian Media Group (GMG) no precisa resultados individuales de sus publicaciones, se cree que The Observer lleva varios años perdiendo entre 10 millones de libras esterlinas ($16.7 millones) y 20 millones de libras ($33.4 millones), y no ha dado beneficios desde su adquisición por el grupo en 1993.