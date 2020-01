Guatemala trata de volver a la normalidad

LAS AUTORIDADES SUSPENDEN LAS TAREAS DE RECUPERACIÓN DE CUERPOS.

Con 205 mil personas afectadas por las mortales lluvias que inundaron y provocaron aludes en el país, el fin de la emergencia se aproxima y Guatemala enfoca sus esfuerzos en devolver la normalidad a 654 comunidades dañadas.

El próximo paso que las autoridades buscan será restaurar la infraestructura para prestar servicios básicos, para lo que trabajan reparando carreteras y evaluando las necesidades de cada poblado, indicó el secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Hugo Hernández.

Habrá que limpiar los escombros y sustituir los albergues improvisados por otros de carácter más formal en los que serán reubicados unos 120 mil evacuados, mientras reconstruyen o reparan sus viviendas o el Gobierno inicia proyectos para darles nuevas moradas, agregó. Las cifras oficiales indican que las lluvias dejaron 654 muertos y 577 desaparecidos en el país.

"Rescates ya no hay, ya pasaron, de igual forma la búsqueda... (pero) no se puede dar por terminada la emergencia porque aún hay mucha gente que no ha recibido ayuda", dijo el vocero de los bomberos municipales. Óscar Sánchez, vocero de otro cuerpo de bomberos, manifestó que "ahora (los socorristas) están saliendo a dejar ayuda" a las comunidades afectadas.

Las tareas de recuperación de cuerpos fueron suspendidas por razones sanitarias en lugares como Santiago Atitlán, a 140 kilómetros al oeste de la capital, en donde dos aldeas fueron arrasadas por aludes y se calcula que 400 personas murieron soterradas.

En Tacaná, una población situada en las faldas del volcán del mismo nombre en la frontera con México, también abandonaron la búsqueda de las víctimas de un deslave que sepultó dos albergues dejando a más de 40 muertos.

La cantidad de daños y personas que dependen de la ayuda para sobrevivir, hizo que Guatemala y las Naciones Unidas hicieran un llamado internacional de ayuda para atender la crisis humanitaria.

Hernández confía en una positiva respuesta de los donantes, pese a las demandas que surgieron por el devastador terremoto en Paquistán e India.

Canadá y la Unión Europea ofrecieron dinero para un proyecto de reactivación de Sololá, el departamento más afectado por el temporal.