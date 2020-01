Gutiérrez llama al diálogo a opositores

QUITO, Ecuador / AP. El presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, reiteró ayer jueves su convocatoria al diálogo a sus opositores, pidiéndoles "pensar en los altos intereses nacionales", precisando que "el pueblo no soporta más violencia". "Con el diálogo, todos ganamos; con la confrontación, todos perdemos, y el pueblo no soporta más violencia, no quiere más peleas", dijo Gutiérrez durante un discurso en un cuartel policial.