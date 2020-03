Hugo Chávez anuncia próximo viaje a Argelia

CARACAS, Venezuela (AFP). —El presidente venezolano, Hugo Chávez, anunció este sábado que visitará próximamente a Argelia, posiblemente durante la confirmada gira que emprenderá el domingo, 7 de octubre, por países de Europa, y aclaró que no es un reto ni desistirá de ese viaje por eventuales "presiones internacionales".

"Tenemos en la agenda un viaje a Argelia", aseveró Chávez durante su programa radial sabatino Aló, presidente, tras revelar que la decisión de asistir al país petrolero estaba "tomada" antes de los atentados terroristas del 11 de septiembre en EU.

Chávez comentó que instruyó al canciller venezolano, Luis Alfonso Dávila, para que coordinara una visita presidencial a Argelia y Libia, naciones del norte de Africa y socias de Venezuela en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), como parte de la gira que preparaba por países de Europa en octubre, en vista de la cercanía geográfica.

"Y en eso estaba el canciller cuando ocurre la tragedia terrorista en Washington y Nueva York (...) Ya teníamos antes de esa fecha casi que la decisión tomada de visitar Argelia", dijo el mandatario, quien señaló que conversó en esa oportunidad con el presidente argelino sobre el viaje.

Chávez insistió en que una gira por Argelia, o por Libia, no debe interpretarse como un "reto" contra nadie en vista de que algunos gobiernos árabes son considerados hostiles por EU.

"Nosotros somos solidarios con el Gobierno de EU, pero eso es una cosa distinta a que nosotros vayamos a condicionar nuestras relaciones con nuestros socios. No, de ninguna manera", sentenció Chávez.

Agregó que no suspenderá su viaje, “que ya estaba comenzando a coordinarse, por presiones que no me han llegado ni me llegarán”.