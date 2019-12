Reaparece informático argentino

Diego Lagomarsino, el ayudante de Alberto Nisman, el fallecido fiscal que investigaba la causa AMIA, dio declaraciones ayer a una emisora local argentina. Durante la entrevista, relató cómo conoció al que fuera su jefe y aseguró que el arma que le entregó no funcionaba bien, porque era de la década de 1960 y él no le daba mantenimiento.

Diego Lagomarsino, el técnico informático que trabajaba para Alberto Nisman y único imputado por su muerte, por haberle entregado el arma de la que salió la bala que lo mató, dio declaraciones ayer a la emisora argentina Radio Metro, en las que aseguró que el arma que entregó fallaba, y en las que confirmó que quien le presentó a Nisman fue Moro Rodríguez, personaje al que el diario Clarín señaló en una publicación como un espía.

“Es tremendo cómo te cambia la vida por hacer un favor, por haber ayudado a alguien”, indicó Lagomarsino, según Clarín. Y ese favor, dijo, es el de haberle dado el arma a Nisman. Agregó que el arma era de 1960 y que no le daba mantenimiento. “Yo no sé de armas, yo sé de esa arma; no sé si sé disparar, fui dos veces a un polígono de tiro”.

Sobre el supuesto espía, adujo que no sabía que Moro Rodríguez lo fuera, que sabía que trabajaba en la Policía aeronáutica. “Yo era amigo del hermano de Moro por trabajos de informática”, aclaró.

Por otro lado, señaló que empezó a trabajar en la Fiscalía en 2007, tres años después de haber conocido al fiscal “haciendo trabajos particulares”.

También negó conocer a Jaime Stiuso, el exagente de la Secretaría de Inteligencia del Estado, hoy Secretaría de Inteligencia, y aseguró que Nisman nunca lo mencionó.

“Él tenía más confianza en mí que yo en él”, dijo, refiriéndose a su relación con el fiscal, al que calificó como un tipo solitario. “No le conocí muchos amigos”, añadió.

Aunque Lagomarsino dijo confiar en la exmujer del fiscal, Sandra Arroyo Salgado, querellante en la causa, el abogado del informático, Maximiliano Rusconi –que le acompañó en la entrevista- indicó: “Él confía, yo no, eh”, y agregó que “la inocencia de Diego hasta ahora gana por goleada”.