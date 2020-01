Imputan cargos a tripulación del Sewol

La Fiscalía de Corea del Sur acusó ayer de homicidio por negligencia y violación de las leyes marítimas a 11 de los 15 miembros rescatados de la tripulación del Sewol, cuyo naufragio causó más de 300 muertes.

Los fiscales creen que los tripulantes no llevaron a cabo operación de salvamento alguna y en su lugar se resguardaron en la cabina mientras esperaban a ser rescatados, informó la cadena surcoreana Arirang.

Los cargos que se imputan a la tripulación conllevarían un mínimo de tres años de prisión.

En cuanto al capitán, que está arrestado por el mismo motivo, las autoridades lo acusan de “asesinato por omisión” por presuntamente no evacuar el barco dejando atrapados a la mayoría de los pasajeros.

Algunos tripulantes interrogados han admitido que no trataron de rescatar a los pasajeros, mientras que ayer el jefe de máquinas aseguró que él no pretendía huir, que escapó justo antes de que el buque comenzara a volcarse. Las autoridades creen que el maquinista pudo escapar a través de un pasaje reservado a la tripulación tras solicitar a los pasajeros que no se movieran.