Inculpados por crímenes se presentan ante la justicia

BELGRADO, Yugoslavia (Servicios internacionales). —Seis yugoslavos acusados por crímenes de guerra ante el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) se presentaron ayer martes voluntariamente ante la Justicia y podrían comparecer próximamente en La Haya, informaron las autoridades yugoslavas.

Los acusados tenían tiempo hasta este mediodía (local) para presentarse ante la justicia. El Ministerio de Información yugoslavo anticipó que contra los acusados que no acudan voluntariamente se emitirán órdenes de detención en los próximos días.

El gobierno federal yugoslavo informó que los seis acusados que se presentaron voluntariamente son el ex jefe del Estado Mayor Dragoljub Ojdanic, el ex líder serbio en Croacia Milan Martic, el ex vicejefe de gobierno yugoslavo Nikola Sainovic, y los tres ex oficiales Mile Mrksic, Vladimir Kovacevic y Momcilo Gruban.

Los seis podrán recibir beneficios del apoyo estatal, según la nueva ley que regula la cooperación con el TPIY, incluidas garantías que les podrían permitir la libertad provisional, con la decisión final a cargo del tribunal.

Ojdanic y Sainovic comparten con Milosevic y otros dos oficiales acusaciones por su presunta responsabilidad en ordenar, estimular y apoyar una campaña de violencia y terror contra civiles de etnia albanesa en Kosovo en 1999.

Martic es acusado de “violaciones de las leyes y costumbres de guerra” como presunto responsable de un ataque con misiles contra Zagreb, en 1995, que causó al menos siete muertes.

Mrksic supuestamente integró el autodenominado “Arbol Vukovar”, acusado de la matanza de al menos 198 personas en 1991.

Gruban fue acusado, junto a otros 16 sujetos, de atrocidades cometidas en el campo Omarska, donde cientos de personas murieron como consecuencia de golpes y torturas. A Kovacevic se le atribuye responsabilidad en el sitio de Dubrovnik, durante el cual fueron asesinados y heridos civiles y se destruyeron preciosos monumentos.

En algunas semanas Serbia quiere extraditar a varios presuntos criminales de guerra ante el tribunal en La Haya, aseguró ayer el primer ministro serbio, Zoran Djindjic, en declaraciones a la emisora británica BBC.

“Algunos de los sospechosos estarán en La Haya en dos o tres días”, dijo Djindjic, quien señaló sin embargo que para su gobierno es “muy difícil” proceder contra algunos de los sospechosos, por ejemplo, el ex jefe del Ejército serbobosnio Ratko Mladic. Según algunos rumores, Mladic es protegido por el Ejército serbio.