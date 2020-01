India eleva alerta por terrorismo

Varias ciudades indias, entre ellas Mumbai, aumentaron ayer la seguridad, después de las advertencias de posibles ataques de milicianos islamistas, indicaron fuentes oficiales.

Las autoridades en Mumbai han estado especialmente alertas durante los últimos días, después de que los servicios de inteligencia advirtieran que cuatro miembros de la organización radical paquistaní Lashkar-e-Taiba (LeT) entrasen en la ciudad para atentar durante las celebraciones de Año Nuevo.

En Mumbai se han reforzado las medidas de seguridad con el despliegue de unidades de las fuerzas especiales y se han tomado medidas como prohibir las fiestas a orillas del mar o el uso de altavoces.

Mumbai ha sido escenario de varios ataques terroristas. En noviembre de 2008, 10 hombres armados mantuvieron en jaque a la ciudad en una serie de ataques que duraron tres días y que provocaron más de 160 muertes, entre ellas las de varios extranjeros.

Los investigadores indios responsabilizaron a LeT de los ataques y el gobierno de Nueva Delhi ha solicitado a Islamabad que actúe contra sus milicianos. Pakistán, sin embargo, sostiene que no tiene relación alguna con LeT y por lo tanto no puede ser considerada responsable. La seguridad también se incrementó en Nueva Delhi.