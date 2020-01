Insulza descarta la Presidencia

CHILE.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, descartó ayer, a su llegada a Santiago, estar en carrera para una eventual candidatura a la Presidencia de Chile.

"No polemizo con nadie, no estoy en el debate, no estoy en carrera, no estoy en ninguna cosa. Vengo a cumplir una cantidad de actividades que voy a cumplir", aseguró el político a los periodistas que lo esperaban en el aeropuerto de Santiago.

La visita del secretario general de la OEA a su país, que se prolongará hasta el 2 de septiembre próximo, estuvo precedida de críticas de quienes lo ven como un potencial candidato a la Presidencia en las elecciones de diciembre de 2009.

Algunas de las críticas provinieron incluso de dirigentes del Partido Socialista, al que pertenece, como el senador Alejandro Navarro, quien consideró que la presencia del también ex ministro del Interior y ex canciller chileno provocará un adelantamiento "innecesario" a la Presidencia.