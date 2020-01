Intentan quemar una alcaldía en Jinotega

La sede de una alcaldía del norte de Nicaragua intentó ser quemada el martes por desconocidos que habrían actuado en protesta por la elección fraudulenta del candidato sandinista de esa localidad en los comicios municipales del 9 de noviembre pasado.

Informes provenientes de la norteña ciudad de Jinotega, publicados este miércoles por un rotativo local, indican que los desconocidos lograron quemar las puertas del ayuntamiento local, pero las llamas no se propagaron al interior de la misma aparentemente por las condiciones climáticas de la ciudad.

El jefe de la policía local, comisionado Luis Alberto Pérez, dijo que en el lugar se encontró un utensilio con gasolina que aparentemente fue usado para rociar el lugar con la intención de destruirlo.

Habitantes locales dijeron a La Prensa que el hecho constituye “un mensaje” o advertencia enviada al candidato “danielista”, Leónidas Centeno, declarado ganador de los comicios municipales del mes pasado, cuyos resultados fueron rechazados por la oposición por “fraudulentos”. “Este es solo un aviso que le han querido mandar al Frente Sandinista, porque no es posible que se le permita asumir una alcaldía que no ha ganado con el voto popular”, declaró al rotativo un testigo de los hechos, cuyo nombre no fue detallado.

El hecho coincide con la circulación en la ciudad de Jinotega de un documento firmado por un autoproclamado “comando por la dignidad nacional Rigoberto López Pérez”, en el que se le hace un llamado a la población “a organizarse.