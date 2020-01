Investigan secuestros en norte de Nigeria

Autoridades británicas informaron ayer que investigan un video que asegura que un grupo de al-Qaeda tiene en su poder a un italiano y a un británico que fueron secuestrados en el norte de Nigeria.

El video, distribuido por la agencia francesa de noticias AFP, muestra a los dos extranjeros arrodillados frente a tres hombres enmascarados que portan armas automáticas.

Los hombres le piden a las autoridades cumplir con las demandas de sus secuestradores. The Associated Press no pudo confirmar la autenticidad del video, que según AFP recibió en sus oficinas en Abiyán, Costa de Marfil.

El jueves, la cancillería británica dio a conocer un comunicado donde informa que está investigando el video. La policía informó que dos hombres fueron secuestrados el 12 de mayo en un departamento de Kebbi.