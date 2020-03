Jackson no mediará con el régimen talibán

WASHINGTON, DC (AFP). —El pastor estadounidense Jesse Jackson declaró ayer jueves que no tiene proyectado ir a Afganistán, en el marco de una eventual misión de paz ante el régimen talibán de Kabul.

"No tengo proyectos de ida" a Afganistán, declaró a los periodistas.

Jackson había indicado antes que el miércoles había sido contactado por un representante de los talibán en Paquistán y que estudiaba la posibilidad de viajar a la región para realizar una eventual mediación.

"No tenemos suficiente información para ir", dijo, sin embargo Jackson, reiterando su llamado para obtener la liberación de los "cristianos" -dos de ellos estadounidenses- actualmente detenidos bajo la acusación de "propagación del cristianismo", por la que podrían ser condenados a muerte.

El número dos del departamento de Estado, Richard Armitage, ya había indicado que Washington no está interesado en apoyar una misión de paz de Jackson con Kabul. "Estamos interesados en acción no en negociación. Las demandas no están sujetas a un diálogo", señaló en la cadena NBC.

Informado de la iniciativa por Jackson, el secretario de Estado, Colin Powell, y la consejera para seguridad nacional, Condoleezza Rice, también habían declarado que las exigencias de Washington a los talibán eran claras y “no negociables”.