Jaque a la seguridad colectiva internacional

Desde aquel desafortunado 28 de septiembre de 2000, cuando Ariel Sharon pisó la Explanada de las Mezquitas en Jerusalén, todo ha ido a peor en Medio Oriente, y todo indica que empeorará aún más. No obstante, intentando demostrar que es efectivamente posible salir del punto muerto, algunas voces de reconocido prestigio académico claman de forma cada vez más insistente en la necesidad de poner a las partes ante una solución definitiva, completa y no negociable. “Ha llegado la hora de un esfuerzo que no sea impulsado ni de arriba hacia abajo ni de abajo hacia arriba, sino de afuera hacia adentro; la hora de que actores externos presenten enérgicamente un tratado global, equitativo y duradero”, sostienen.

Los especialistas estadounidenses en temas árabe-israelíes Hussein Agha y Robert Malley, entre otros, señalan que llevar a buen término semejante empresa necesitará la intervención vigorosa de actores exteriores, capaces de presentar un conjunto de medidas en sintonía con las aspiraciones de ambos pueblos. Así, este esfuerzo “debería incluir a una amplia coalición de países europeos, árabes y otros, y a instituciones capaces de garantizar la seguridad, pero también un apoyo económico y político a israelíes y palestinos”. Si bien el esfuerzo debe ser dirigido por EU, Agha y Malley insisten en que la propuesta debería ser ratificada por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Y es justamente a este asunto al que se refieren estas notas.

Dentro de un contexto más general de ampliación de sus ámbitos de competencia y sobre la encrucijada en que se encuentra el tema de la seguridad colectiva, en efecto, una de las preocupaciones más frecuentes en relación con las Naciones Unidas es la actuación del Consejo de Seguridad y el grado en que sus decisiones y precedentes se consideran legítimos por todos los miembros de la comunidad internacional. Las actuaciones recientes de ese órgano han producido reacciones muy variadas que van desde la cautela al escepticismo, pasando directamente por la descalificación. A esto último contribuye la percepción según la cual el Consejo actúa de manera incoherente y sin una base consensual, excluyendo de sus procesos de concertación y toma de decisiones el sentir de un gran número de miembros de la ONU.

Se ha hablado de los aspectos no democráticos del Consejo de Seguridad (cuya mejor expresión es el derecho de veto), lo que ha provocado, según los críticos, que durante los últimos años las decisiones del Consejo “se hayan adoptado en reuniones formales que cumplen una función puramente ritual”. Se critica, además, su escasa comunicación con la Asamblea General, principalmente en aquellos casos en que la actuación del Consejo es particularmente delicada, como cuando ha decidido el uso de la fuerza. Hay preocupación por lo que se ha dicho constituye falta de representatividad y de equilibrio en la composición actual del Consejo; además, otro motivo de inquietud es la percepción, derivada de algunas actuaciones clave del Consejo, según la cual sus actividades se encuentran dominadas por una sola potencia (Estados Unidos), que vería en este órgano más un instrumento de legitimidad de su política exterior que un foro de concertación para acciones colectivas. Pero, sumado a estos hechos, es su tendencia a incursionar en ámbitos que corresponden a la jurisdicción interna de los Estados y el margen de discrecionalidad utilizado para interpretar los supuestos que permiten invocar el Capítulo VII de la Carta, los motivos clave que hacen ver con recelo las recientes modalidades de actuación del Consejo de Seguridad.

Otras circunstancias revelan las profundas transformaciones a que está sometido el organismo internacional, que daría a las Naciones Unidas en el siglo XXI una fisonomía muy diferente a la que previeron los redactores de la Carta. Como, por ejemplo, cuando se produjo la primera incursión sustantiva del sector privado en las finanzas de la Organización, con la donación de mil millones de dólares hecha por Ted Turner, el líder más importante de los medios de comunicación masiva, y colocó a la ONU ante una situación inédita que contribuyó a acentuar las incertidumbres sobre las características que adquirirán sus trabajos en el siglo XXI, (O. Pellicer).

Es innegable que hay un debate todavía no resuelto, por más que se diga lo contrario, sobre principios fundamentales para las relaciones internacionales, como el de la igualdad soberana de los Estados o la no intervención en cuestiones de jurisdicción interna, absolutamente trascendentales para las tareas ligadas al ejercicio de la seguridad colectiva y, por ende, de la seguridad nacional. Como argumenta Pellicer, está ocurriendo que el funcionamiento equívoco de los actuales mecanismos multilaterales de seguridad colectiva llevan a la convicción de que, para EU, como potencia hegemónica, sean mejores los procedimientos ad hoc que le permiten resolver los problemas de paz y seguridad de acuerdo con los tiempos y las necesidades de su política interna. No es que esto sea nuevo. Se trata, en todo caso, de una vuelta a la forma tradicional de hegemonía, de un paso atrás en la visión y concepción de la seguridad colectiva que surgió después de la Segunda Guerra Mundial.

Y esto último es de especial importancia para Panamá. Dadas las especificidades geopolíticas de nuestro país, esta evolución nos coloca ante la necesidad urgente de abrir el debate sobre principios básicos de política en materia de seguridad colectiva que definan, entre otras cosas, una posición con respecto a la noción de seguridad internacional vinculada a la seguridad nacional, e identifiquen y propongan mecanismos idóneos que contribuyan a fortalecer la seguridad colectiva. Mucho más cuando las amenazas a la integridad territorial panameña apelan ahora a los llamados nuevos temas o temas globales de la agenda multilateral (véase el llamado Arreglo Complementario firmado el 5 de febrero de 2002, por el ministro de Gobierno y Justicia de Panamá y el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos), y ocurren en medio de una seria crisis político-cultural que por ahora nos impide proponer líneas de acción para hacer frente a los retos y dilemas que algunos de esos temas plantean.