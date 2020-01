Juicio contra ex presidente

GONZALO SáNCHEZ DE LOZADA

El ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada será sometido a partir de hoy a juicio en ausencia como principal responsable de la muerte de 63 personas durante las protestas sociales de octubre de 2003, que lo obligaron a renunciar y abandonar el país.

El juicio se realizará en ausencia, pues el ex presidente vive en Estados Unidos desde octubre de 2003, cuando renunció a la presidencia y en su lugar dejó al entonces vicepresidente Carlos Mesa.

El juicio también involucra a 11 ministros de Sánchez de Lozada y a cinco miembros del alto mando militar de entonces. Al igual que Gonzalo Sánchez de Lozada, también serán juzgados en ausencia sus ex ministros Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague, quienes también abandonaron Bolivia, desde que dejaron el Gobierno.

Otros tres ministros imputados de los crímenes, Jorge Torrez Obleas, Javier Torrez Goitia y Mirtha Quevedo, recibieron recientemente asilo político en Perú. El ex ministro de Educación, Hugo Carvajal, reside en España y se ignora el paradero de los demás funcionarios implicados en la brutal represión. Sin embargo, los ex ministros de Sánchez de Lozada que se encuentran en Bolivia, Erick Reyes Villa, Dante Pinto y Adalberto Kuajara, anunciaron que se presentarán al juicio y no obstaculizaran el proceso.

De igual manera, los cinco militares imputados anunciaron que asumirán su defensa y que convocarán como testigos a Evo Morales, uno de líderes de las protestas de octubre, y al ex presidente Carlos Mesa.

El juicio se realizará en Sucre, sede de la Corte Suprema de Justicia, aunque se ignora aún si dará inicio, debido a que el máximo tribunal del país carece de quórum desde que su presidente, Eddy Walter Fernández, fue suspendido por la Cámara de Diputados, donde el Gobierno tiene mayoría. Las organizaciones de la ciudad de El Alto, vecina de la ciudad de La Paz, enviaron a Sucre un grupo de 80 personas para que realicen un seguimiento al proceso en contra del ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada.