Kerry retoma ofensiva contra Bush

En un acto electoral en Iowa, Kerry retomó ayer las críticas contra la administración Bush por el desempeño de la economía, la salud y el empleo durante los últimos cuatro años, al tiempo que sumó aún más dudas sobre la guerra de Irak.

El senador por Massachusetts acusó ayer al gobierno de permitir que las compañías farmacéuticas eleven los precios de los medicamentos y declarar “la temporada abierta” entre los consumidores norteamericanos.

También acusó de insensible al candidato republicano, ante “las historias reales” de la gente, que viene luchando por un servicio de salud, y a la que cada vez se le hace más cuesta arriba adquirir sus prescripciones medicinales.

Kerry cuestionó, además, a Bush por haber dicho a los norteamericanos que la guerra en Irak sería “pan comido” y sostuvo que los 200 mil millones de dólares que ha costado el conflicto, debilitaron internamente a Estados Unidos.

En tanto, las nuevas revelaciones sobre el cómodo servicio militar de Bush parecen no tener efecto entre el electorado, que sigue mostrando su preferencia por el presidente estadounidense en los sondeos de intención de voto. Nuevos documentos divulgados por las autoridades militares y declaraciones de un ex alto cargo político de Texas añaden nuevos detalles sobre cómo Bush, cuyo padre era entonces congresista por ese estado, se benefició de la influencia de amigos poderosos para no ir a Vietnam y tener un servicio militar tranquilo.