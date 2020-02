Leonel Fernández desafía citación del Gobierno

SANTO DOMINGO, República Dominicana (Servicios internacionales). — El ex presidente Leonel Fernández desafió ayer domingo una citación de un organismo gubernamental y advirtió que no aceptará ningún abuso ni atropellos por parte del gobierno del presidente Hipólito Mejía.

El gobernante dijo el sábado que ha instruido al procurador general, Virgilio Bello Rosa, para que actúe sin consultarlo y garantizó que no interferirá en el proceso abierto contra Fernández, de 48 años.

Tal posición significa un giro con respecto a su actitud anterior sobre los ex presidentes. Más de una vez Mejía proclamó que no aceptaría que se le faltara el respeto a los ex mandatarios dominicanos.

Fernández ha sido citado para el 11 de septiembre, junto a otros 15 ex funcionarios de su gobierno (1996-2000), por el Departamento de Prevención a la Corrupción (DEPRECO).

El presidente sería interrogado en torno al manejo de 89.2 millones de dólares de una cuenta especial a la que se canalizaron fondos provenientes de un préstamo de la banca local para el financiamiento de obras públicas.

Fernández dijo que se siente en la obligación de aclarar al pueblo dominicano todas sus actuaciones como presidente.

Pero dijo que no se siente en condiciones de acudir ante un organismo gubernamental que, “jurídicamente es incompetente para citar a nadie, puesto que ... no tiene facultades legales para citar a ningún funcionario ... para requerirle sobre nada”.

El ex presidente dijo que si se estima que hay alguna presunción de comisión de un acto delictivo, la jurisdicción competente es la del Ministerio Público en el lugar donde el presunto delito se ha cometido.

La citación en su contra y la de otros funcionarios que fueron parte de su Gobierno, dijo, tiene propósitos fundamentalmente políticos.

“Si ellos quieren apresarme que me apresen y que me envíen donde quieran enviarme ... porque Leonel Fernández no va a acudir a una cita que jurídicamente es incompetente e ilegal”, dijo.

En menos de un año, el ex presidente Fernández ha sido citado en cuatro ocasiones para ser interrogado en torno a supuestas irregularidades, pero nunca se han formalizado cargos.

Fernández (1996-2000) proclamó el sábado que “ni muerto” comparecerá a la cita el 11 de septiembre, que le fijó el DEPRECO.

Fernández y colaboradores suyos han negado facultad al DEPRECO para citar al ex mandatario y dicen que se trata de una persecución política en su contra.