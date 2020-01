Políticos presos convocan movilización en Venezuela

Los políticos encarcelados Leopoldo López y Daniel Ceballos, en huelga de hambre desde el viernes pasado, impulsan la agenda opositora desde sus lugares de reclusión, al convocar una marcha y hacer exigencias al Estado.

El partido Voluntad Popular (VP), al que pertenecen López y Ceballos, ratificó ayer el llamado a la marcha y suscribió las peticiones que hicieron los opositores –presos desde hace más de un año– a través de un video grabado por López y difundido el sábado.

Leopoldo LópezAFP Freddy Guevara (c), coordinador nacional de VP, durante la rueda prensa.

En tanto, el gobernador del céntrico estado de Miranda y excandidato presidencial Henrique Capriles, manifestó que aún no sabe si se sumará a las peticiones de los políticos presos, ya que, aseguró, todavía no cuenta con los “detalles” de sus solicitudes.

López y Ceballos fueron acusados por el gobierno de conspiración en medio de las violentas protestas opositoras que se registraron en varias ciudades de Venezuela entre febrero y mayo de 2014, las cuales dejaron 43 muertos y centenares de heridos.

El partido Voluntad Popular (VP), que lidera el encarcelado opositor venezolano Leopoldo López, llamó ayer a una “nueva etapa” en la lucha para salir de la crisis que dice que sufre el país y anunció una movilización pacífica para este sábado.

“Ha comenzado una nueva etapa de la lucha en la que se requiere la solidaridad y la movilización, la convicción democrática del pueblo venezolano para que juntos podamos transitar hacia una solución pacífica y democrática de esta crisis”, sostuvo en rueda de prensa el coordinador nacional de VP, Freddy Guevara.

Señaló que esta nueva fase se basa en las peticiones dadas a conocer el pasado fin de semana cuando se difundió un video de López desde la cárcel en el que este anunciaba su decisión, junto con la del exalcalde y miembro de VP también preso Daniel Ceballos, de mantenerse en huelga de hambre hasta que se cumplan tres exigencias. Estas consisten en la liberación de los que la oposición considera “presos políticos”, el cese de la “persecución, la represión y la censura” y la fijación de la fecha para las elecciones parlamentarias que tendrán lugar, según las últimas informaciones, en el último trimestre de este año.

Además, solicitó que las legislativas cuenten con una observación electoral por parte de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea.

Lilian Tintori, esposa de López, afirmó ayer que se le niega el acceso a la celda de su esposo desde el pasado viernes. “No sé nada de mi esposo desde el viernes a las cinco de la tarde. No dejan pasar al abogado a la cárcel de Ramo Verde, no me dejan pasar a mí”, dijo Tintori en una entrevista que concedió a la radio colombiana Caracol.

En otra entrevista a NTN 24, Tintori dijo que ha vivido “horas de horror y angustia” en los últimos días.

“A los custodios que hablan con Leopoldo los castigan; en este momento hay tres de ellos castigados por hablar con él”.

En torno a su última visita a Ramo Verde, tras la cual denunció que fue obligada a desnudarse, Tintori indicó que lo que intentan es “doblegarnos, quebrarnos y torturarnos”.

Agregó que “el traslado de Daniel Ceballos se hizo sin ninguna orden judicial y sin notificarlo ni siquiera a sus abogados o familiares”.

Ceballos se encontraba en la misma cárcel de Ramo Verde —ubicada en las afueras de Caracas— hasta la madrugada del pasado sábado, cuando trasladado al Centro para Procesados 26 de Julio (Guárico, centro) y que se sumó a la huelga de hambre.

El abogado Juan Carlos Gutiérrez, defensor de López y Ceballos, declaró ayer que no ha tenido acceso a Ramo Verde y tampoco a la celda en la que se encuentra recluido desde el sábado el exalcalde de San Cristóbal (Táchira, oeste).

Por su parte, el defensor del Pueblo venezolano, Tarek William Saab, desmintió ayer que López esté en aislamiento y haya iniciado una huelga de hambre el sábado, ya que “el domingo almorzó con sus hijos” en la prisión militar de Ramo Verde.