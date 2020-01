McCain y Obama apuntan a la economía

ESTADOS UNIDOS. CAMPAÑA.

El candidato presidencial demócrata Barack Obama criticó este lunes las políticas económicas de los republicanos, y su rival John McCain solicitó una revisión reguladora del sector financiero ante las noticias de la desaparición de dos gigantes de Wall Street.

Obama describió la caída de Lehman Brothers y Merrill Lynch & Co., “como la crisis financiera más seria desde la Gran Depresión” .

El demócrata intenta superar el crecimiento significativo de su oponente en las encuestas. El candidato republicano asombró a los estadounidenses y reforzó su apoyo entre la base cristiana conservadora del partido con la integración de Sarah Palin a su campaña.

Luego de ir a la zaga de Obama hasta la realización de las convenciones nacionales de los dos partidos, McCain ha repuntado ligeramente en las encuestas nacionales, en especial con el impulso de la popularidad de Palin.

El aumento en la agitación de la economía estadounidense, el asunto de mayor importancia entre los electores a pesar de las guerras de Irak y Afganistán, podría repercutir a favor de Obama, en tanto que trata de vincular con ahínco a McCain con el presidente George W. Bush, cuya dirección del país lo ha dejado en niveles de desaprobación casi sin precedentes.

McCain y Obama respondieron a las noticias sobre la compañía de inversiones Lehman Brothers, que agobiada por 60 mil millones de dólares en hipotecas insolventes, se declaró en bancarrota tras los intentos fallidos para rescatar a la institución de 158 años de existencia. Los negocios de la firma en Gran Bretaña fueron intervenidos, informó la compañía de contabilidad PricewaterhouseCoopers.

Por su parte, Bank of America Corp. anunció la compra de Merrill Lynch & Co. Inc. en una operación de 50 mil millones de dólares en acciones.

Durante el fin de semana, los consejeros tanto de McCain como de Obama rechazaron el rescate gubernamental de Lehman Brothers, que habría sido como el que se dio a las grandes compañías inmobiliarias Fannie Mae y Freddie Mac. El gobierno también ayudó a organizar la venta reciente de Bear Stearns Cos. comprada por J.P. Morgan & Co.

En un comunicado presentado poco después de las 10:00 GMT, Obama afirmó que no culpaba a McCain, pero “culpo a la filosofía económica a la que se ciñe. Es una filosofía que hemos seguido los últimos ocho años, una que indica que debemos dar más y más a aquéllos que tienen más y que debemos esperar que la prosperidad llegue a cuentagotas a todos los demás”.

McCain afirmó en un comunicado, enviado antes de la apertura de la bolsa, que estaba de acuerdo en que no se rescatara a Lehman Brothers con el dinero de los contribuyentes, incluso aunque el banco de inversiones enfrentaba el riesgo de la liquidación.

“Para nosotros es necesario asegurarnos de que EU se mantenga como el mercado financiero preeminente del mundo. Esta será una de las más importantes prioridades de mi gobierno. Para lograrlo se debe realizar una reforma sustancial en Washington y Wall Street” dijo.

