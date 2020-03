Menem declara por contrabando de armas

BUENOS AIRES, Argentina (EFE). —El ex presidente argentino Carlos Menem respondió ayer, por primera vez, a las preguntas de uno de los jueces que investiga el contrabando de material bélico al exterior, tras cinco meses detenido por ese delito.

Menem “respondió a todas las preguntas” porque se respetó el derecho a la defensa, según aseguró su abogado, Oscar Salvi, después de que el ex presidente compareciera ante el juez Julio Speroni, a cargo de una causa conexa con la de contrabando de armas a Croacia y Ecuador.

“Había un marco de seguridad jurídica”, comentó tras insistir en que Menem ha sido víctima del juez federal Jorge Urso, a cargo de la causa principal, quien el 7 de junio pasado ordenó su arresto bajo el cargo de ser el jefe de una “asociación ilícita” para el tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador, cometido entre 1991 y 1995.

En esa ocasión, Menem se negó a responder a las preguntas de Urso y se limitó a presentar una declaración por escrito en la que negó toda responsabilidad en el caso, uno de los mayores escándalos de su gestión de 10 años como presidente de Argentina (1989-1999).

Oscar Salvi subrayó que los cargos contra Menem “se van a caer como un castillo de naipes que obviamente armó el juez Urso”.

Señaló que el ex presidente respondió “con solvencia” a 40 preguntas de Speroni, quien investiga ventas ilegales de pólvora a Croacia en medio del conflicto de la antigua Yugoslavia.

El abogado explicó que las preguntas de Speroni se centraron en los decretos que permitieron ventas ilegales de material bélico y subrayó que el ex presidente “siempre ha estado de buen ánimo” a pesar del auto de prisión que le dictó Urso hace cinco meses.

Croacia y Ecuador recibieron armas argentinas cuyo destino era Panamá y Venezuela, respectivamente, según decretos que firmaron Menem y varios de sus ministros tras la intervención de una comisión ministerial encargada de vigilar que no se violasen acuerdos internacionales, como ocurrió en este caso.

El juez Speroni interrogó el martes al empresario Emir Yoma, ex cuñado y ex asesor de Menem, que fue detenido el pasado 6 de abril por orden de Urso, acusado de ser el “organizador” de la “asociación ilícita” para cometer el contrabando. La Corte analiza una apelación en la que Yoma reclama ser liberado bajo el argumento de que el delito de “asociación ilícita” no se puede aplicar a los actos de Gobierno, como fue el caso de los decretos para la venta de armas.