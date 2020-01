Miles protestan en Roma contra Bush

Entre seis y siete mil manifestantes, según la policía, y alrededor de 150 mil según los organizadores del comité "Fermiamo la guerra" (Detengamos la guerra), desfilaron por las calles de Roma.

Si bien hubo algunos momentos de tensión, no hubo incidentes de envergadura, dijo la policía.

"No Bush, no war" (No a Bush, no a la guerra) fue el lema de la marcha de pacifistas y muchas otras organizaciones progresistas y de izquierda que adhirieron, quienes levantaron por todas partes sus banderas con los colores del arco iris y la palabra Pace (paz).

" Con Irak que resiste. Fuera las fuerzas italianas", decía un cartel en alusión a los 3 mil soldados italianos en Irak por los acuerdos entre el gobierno de Silvio Berlusconi y Bush. Otros gritaban "Bush go home" (Bush vete a casa), mientras algunos levantaban una bandera estadounidense con una svástica pintada.

Algunos exponentes de los movimientos no globales, encapuchados, lanzaron botellas contra las fuerzas del orden que custodiaban por centenares el recorrido de la marcha. Pero los provocadores fueron aislados por los propios manifestantes y la cosa no pasó a mayores.

Bush y su esposa Laura llegaron a Roma anoche para participar de las celebraciones del 60 aniversario de la liberación de Roma por parte de las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. El mandatario estadounidense fue recibido por el presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi y el papa Juan Pablo II en el Vaticano. Mañana, antes de partir hacia Francia, Bush ofrecerá una rueda de prensa con Berlusconi.

Las manifestaciones habían comenzado esta mañana, con una marcha de estudiantes universitarios y sindicalistas. Varios centenares de ellos se concentraron en la zona de la Universidad La Sapienza, cerca de la estación ferroviaria de Termini, donde llegaron trenes con unos mil manifestantes procedentes especialmente de Napolés y Milán.

Roma amaneció, extrañamente, con mucho menos tráfico que lo habitual, pero el despliegue policial en el centro de la ciudad era imponente.