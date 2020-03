Mineros colombianos desafían la muerte La ilusión de hallar unos gramos de oro los llevó a un lugar sin las mínimas condiciones de seguridad

EL PESCADOR, Colombia (AP). —Al igual que lo venía haciendo todos los días desde hace cinco años, Luis Eduardo Galeano se levantó el jueves al alba en su humilde casa del poblado de Irra y partió en la búsqueda del oro que se esconde en las riveras del Río Cauca

Su destino, esta vez, era la mina del sitio El Pescador, a unos 200 kilómetros al oeste de Bogotá, en donde con más de cien de sus compañeros esperaban registrar las laderas de un cerro a punta de pica y pala, sin importar que el lugar no ofrecía las más mínimas condiciones de seguridad.

Con suerte, obtendría unos 15 mil pesos (6.5 dólares) para el día.

Al despuntar el día, las paredes de la mina se desmoronaron sin piedad, tragándose la vida de 34 de sus compañeros mientras alrededor de 60 desaparecieron.

Galeano, de 24 años, comenzó a ayudar a sus amigos que pedían auxilio, atrapados por dos derrumbes que cayeron con minutos de diferencia. “Aunque por momentos me sentía cansado, de todas maneras continuaba con el empeño de sacarlos”, dijo a la AP, aún con las ropas embarradas.

“Llevo cuatro o cinco años trabajando en las minas y es la primera vez que me toca una tragedia de estas. Me siento afligido por lo que pasó, me da pena por mi primo y los amigos que quedaron ahí”, agregó.

El viernes, equipos de rescate continuaban con la búsqueda de los cuerpos, mientras familiares y sobrevivientes se mostraban desconsolados.

Urías Romero se arrodilló y lloró cuando reconoció que los socorristas rescataron el cuerpo de su esposa y lo limpiaron con agua de río.

“Yo le dije que no fuera a la mina, que era peligroso”, dijo Romero más tarde. “Pero ella dijo que necesitábamos el dinero para darle de comer a los niños”.