Misuari advierte que conflicto filipino no se resolverá pronto MANILA, Filipinas (EFE). —El dirigente musulmán Nur Misuari advirtió este miércoles que no se resolverá el conflicto en la sureña isla filipina de Mindanao mientras el Gobierno no respete el acuerdo de paz que firmó en 1996 con el Frente Moro de Liberación Nacional (FMLN).

Medios locales indican que en un comunicado emitido en la ciudad saudí de Jeddah, a pesar de que Malasia asegura que Misuari sigue detenido en su territorio, el líder musulmán afirmó que se desencadenarán más enfrentamientos violentos si el ejército no detiene su operación militar en el sur de Filipinas.

Misuari, fundador del FMLN, también acusó a las autoridades de Manila de engañar al pueblo de Mindanao.

El que fue gobernador de la Región Autonómica de Mindanao Musulmán (ARMM), detenido en Malasia hace más de una semana por entrada ilegal tras huir de Filipinas al ser acusado de rebelión, se levantó contra el Gobierno el pasado 19 de noviembre al acusarle Manila de violar el tratado firmado hace cinco años en Yakarta.

La rebelión de Misuari causó más de 160 muertos, en su mayoría guerrilleros.

Mientras, el sultán Ali Asghar Sani, presidente del consejo de los Sultanatos Reales de Mindanao, pidió a la ONU que ayude a Misuari, informaron medios locales.

Sani explicó al secretario general de la ONU, Kofi Annan, y al embajador de la Organización de la Conferencia Islámica (OIC), Mokhtar Lamani, que la detención de Misuari en Malasia es “legal, ya que solo huía de sus perseguidores”.

Insistió en que el ex gobernador de la ARMM, zona creada en virtud del acuerdo de paz del 1996, “no había cometido ningún crimen y no es terrorista”.

El consejo de los Sultanatos Reales de Mindanao instó a la ONU y a la OIC a que intervengan en el caso de Misuari, ya que será extraditado a Filipinas.