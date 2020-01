VíA RáPIDA

OBJETIVO. Comprar The New York Times es el ambicioso objetivo que tiene para 2014 el multimillonario Chen Guangbiao, definido por la prensa estadounidense como “el excéntrico magnate chino del reciclaje”. Chen dijo que entablará negociaciones para la compra. El diario es controlado desde hace años por la familia Ochs-Sulzberger, que ya dejó claro que el periódico no está a la venta.