Naciones pobres piden apoyo

CAMBIO CLIMáTICO.

Las naciones en desarrollo que participan en una conferencia sobre el cambio climático exigieron ayer una rápida transferencia de tecnología para ayudarles a combatir el calentamiento global.

Simultáneamente un informe de alto nivel advirtió que algunas de las mayores ciudades del mundo podrían verse amenazadas por el creciente nivel de los mares, entre ellas Miami en el primer mundo.

Los países pobres y en desarrollo sostienen que necesitan mayor tecnología científica para reducir la contaminación y perfeccionar la eficiencia energética, pero los ricos quieren que naciones como China fijen objetivos para reducir las emisiones contaminantes, dijeron delegados y activistas.

"¿De qué modo se puede hablar de objetivos si ustedes no quieren involucrarse en el alcance, la profundidad y la necesidad de tecnología?", preguntó Meena Raman, titular de la organización Amigos de la Tierra Internacional (Friends of the Earth International).

La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que sesiona en Bali se propone lanzar un proceso de negociación de dos años que produzca un pacto en reemplazo del Protocolo de Kyoto, que expira en 2012. Compromete a 36 naciones industrializadas a reducir las emisiones de "gases vivero" a un promedio de 5% inferior a los niveles de 1990.

Los expertos advierten que, si no se toman medidas, se producirán inevitablemente sequías e inundaciones, maremotos y enfermedades, y la elevación de los niveles de los mares a causa del derretido de las capas polares.