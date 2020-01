Narcos invitan a los militares a unírseles

MÉXICO.

Autoridades federales iniciaron una investigación por un mensaje que presuntamente un grupo de sicarios puso en una ciudad fronteriza con EU para "invitar" a militares en activo o retirados a sumarse al narcotráfico.

El fin de semana, en la ciudad de Nuevo Laredo, apareció colgada en un puente peatonal una manta en la que se ofrece a militares sumarse a los "Zetas", considerado por las autoridades un grupo de sicarios al servicio del Cartel del Golfo y que fue integrado inicialmente por ex miembros de cuerpos especiales del ejército.

Un funcionario de la Procuraduría General de la República, no autorizado a ser identificado por su nombre, dijo ayer lunes que la dependencia investiga para determinar si efectivamente es de los "Zetas".

"Grupo Operativo Los Zetas te quiere a ti militar o ex militar. Te ofrecemos buen sueldo, comida y atenciones a tu familia. Ya no sufras maltratos y no sufras hambre", se ve en la manta, cuya fotografía fue ampliamente publicada por varios diarios mexicanos.

Al final del mensaje aparece un número telefónico.

La AP intentó llamar, pero una grabadora señalaba que el número no existía o enviaba a un buzón.