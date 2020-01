Negociador iraní pide menos presión a Occidente

CRISIS NUCLEAR.

El principal negociador nuclear de Irán, Alí Larijani, destacó ayer viernes que no es muy útil la presión de Occidente para que su país responda a unos incentivos a fin de que suspenda su programa atómico, pero insistió en que el estancamiento puede ser resuelto a través del diálogo.

Alí Larijani hizo sus declaraciones en una rueda de prensa en Madrid después de sostener reuniones con el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.

"No necesitamos que nos den un plazo para responder. Esa presión crea una atmósfera de dudas y desconfianza entre las dos partes", dijo Larijani. "El asunto nuclear iraní no es tan complicado que no pueda ser resuelto a través del diálogo".