ONG humanitarias en Irak, en jaque

Tall Afar, Faluya y Samarra son las tres ciudades iraquíes que recibieron ayer los mayores ataques por parte de Estados Unidos con el objetivo de dar al gobierno iraquí el control de estas zonas, donde la resistencia a la ocupación es cada vez mayor.

En Tall Afar, 450 kilómetros al norte de Bagdad y a 75 kilómetros de la frontera con Siria, 45 personas murieron ayer a causa de los bombardeos estadounidenses, que duraron 13 horas, dijo el director del hospital de la ciudad, Fauzi Ahmed.

Tall-Afar, que cuenta con mayoría étnica turcomana y de religión musulmana chiita, fue el último fin de semana escenario de violentos enfrentamientos entre soldados de la fuerza multinacional y guerrilleros locales, que causaron 20 muertos y decenas de heridos.

Las fuerzas norteamericanas dijeron que esa ciudad se convirtió en “refugio de terroristas llegados desde Siria” y acusaron de comandar la insurrección a “terroristas” dirigidos por Abu Musab Al Zarqawi, considerado brazo de Al Qaeda en Irak.

En Samarra, 125 kilómetros al norte de la capital, luego de un asedio de varios días contra la resistencia sunita, fuerzas estadounidenses ingresaron en la ciudad y se detuvieron frente a la alcaldía de la ciudad.

El nuevo alcalde de la ciudad, Al Hindira, dijo que la entrada “de las fuerzas estadounidenses fue negociada con grupos guerrilleros”.

Al menos 12 personas, entre ellos cuatro niños, murieron tras un bombardeo aéreo estadounidense a un barrio de Faluya.

El ejército estadounidense dijo que el objetivo fue “un edificio frecuentado por terroristas. Tres cómplices de Zarqawi estaban en la mira y no había otras personas allí al momento del ataque”.

Estados Unidos paga una recompensa de 25 millones de dólares a quien entregue al jordano Zarqawi.

Imposibilitados para ayudar

Fuentes médicas reportaron ayer que desde el inicio del conflicto, en marzo de 2003, sólo en Bagdad murieron 10 mil 363 personas a causa de ataques estadounidenses y de enfrentamientos entre las tropas de ocupación y la resistencia iraquí.

La situación de los civiles iraquíes, en tanto, pareció hoy empeorar con la renuncia a su cargo del coordinador internacional de las ONG'S en Irak, el francés Jean Dominique Bunel, por el secuestro de las italianas Simona Pari y Simona Torreta, voluntarias de la entidad social “Un Puente para Irak”, y de otra mujer y un hombre iraquíes.

“Renuncié porque fui amenazado. Estaba en peligro y me hicieron salir urgentemente de Irak. Me siento estúpido por el modus operandi (de los secuestros), en pleno día. Raptar a tres mujeres, para los árabes, es excepcional. Al inicio pensamos que era una actividad criminal pero ahora no entendemos nada”.

En Bagdad, decenas de niños se manifestaron pidiendo la liberación de los rehenes en la plaza Paraíso.