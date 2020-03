Opresores afganos no deben estar en el Gobierno Las mujeres afganas deberían tener un papel en cualquier gobierno futuro

LISBOA, Portugal (REUTERS). —Líderes afganos que cometieron atrocidades deberían mantenerse fuera de cualquier futuro gobierno afgano, dijo ayer sábado la jefa de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Mary Robinson hizo las declaraciones en vísperas de la reunión que comenzará el martes en la ciudad alemana de Bonn entre líderes políticos y étnicos de Afganistán, que sostendrán conversaciones destinadas a forjar un gobierno interino.

Se ha informado de ejecuciones realizadas por los combatientes anti-Talibán de la Alianza del Norte, mientras consolidan su control en Afganistán.

El descubrimiento de hasta 600 cuerpos en la ciudad de Mazar-i-Sharif, capturada por fuerzas de la Alianza del Norte hace dos semanas, ha generado preocupaciones sobre la suerte de los prisioneros.

“Aquellos que salen del combate deben ser tratados de acuerdo con las convenciones de Ginebra” sobre el tratamiento a los prisioneros de guerra, dijo Robinson en declaraciones difundidas por una emisora radial estatal de Portugal.

“Y si eso no sucede, los líderes, cuyas fuerzas no cumplan con esos parámetros no deberían participar en un futuro gobierno afgano de base amplia”, agregó.

“Quiero hacer un pedido específico, de que ahora no debe haber ataques contra civiles”.

Robinson también dijo que las mujeres afganas deberían tener un papel en cualquier gobierno futuro, pues representan hasta el 60% de la población”.

En tanto el ex viceministro del Interior talibán, Haji Mulá Jaksar, que permaneció en Kabul pese a la toma de la capital afgana por la Alianza del Norte, manifestó ayer sábado su deseo de participar en el proceso de paz, durante una conferencia de prensa.

“Yo también quiero participar en ese proceso de paz”, declaró el responsable, que llevaba el turbante negro de los talibán.

El pasado 15 de noviembre, anunció que se quedaría en Kabul, mientras todos los demás talibán huían de la ciudad.

Haji Mulá Jaksar, originario de Kandahar (sureste), es conocido por fumar, leer novelas y dejarse fotografiar, un acto prohibido por la milicia fundamentalista.