Ordenan arresto de magistrados

BOLIVIA.CONFLICTO ENTRE MORALES Y TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

El Congreso de Bolivia emitió ayer una orden de detención contra cuatro de los cinco miembros del Tribunal Constitucional (TC) por no haberse presentado a dar una declaración sobre una demanda planteada por el presidente Evo Morales.

La orden fue emitida por el Comité del Ministerio Público y de Policía Judicial de la Cámara de Diputados, cuyo presidente, René Martínez, del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), dijo en una rueda de prensa que es una consecuencia de la inasistencia de los magistrados a la audiencia.

La presidenta del TC, Elizabeth Iñiguez, y los magistrados Martha Rojas, Artemio Arias y Walter Raña llegaron a La Paz desde la ciudad de Sucre, sede del Poder Judicial, pero no se presentaron porque pidieron una suspensión de la audiencia que no fue considerada ya que, según Martínez, no cumplía con los procedimientos debidos.

Ellos están acusados por el presidente Morales de emitir un fallo político más que jurídico, al haber ordenado cesar en sus funciones a cuatro magistrados de la Corte Suprema que el jefe de Estado había designado por decreto en diciembre pasado.

Hace diez días, Morales planteó ante el Congreso una demanda de juicio de responsabilidades, lo cual desató un agrio enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.

El diputado Martínez señaló que el Comité, "lamentablemente", tuvo que emitir una orden de aprehensión contra los magistrados, pero que esa decisión cumple con un "estricto apego" a los procedimientos establecidos para los juicios de responsabilidades.

Con las órdenes de apremio firmadas, la policía puede detener a los magistrados para obligarlos a comparecer ante el Comité del Ministerio Público, que tomará sus declaraciones informativas.