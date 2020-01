Palestinos están más preocupados por la tierra que por las elecciones

Fayez Salim, el alcalde de Jayyous, dice que Abbas, conocido como Abu Mazen, es un hombre excelente y que también está bien todo lo que se dice sobre la paz, hasta el momento. Sin embargo, lo que lo consume son los dramas de la vida cotidiana palestina: acceso restringido al agua, la tierra, y las formas de ganarse la vida dondequiera que la barrera israelí de separación corta a la Rivera Occidental.

La barrera, que aquí adopta la forma de una barda electrificada, separa a Jayyous del 74% de su tierra de cultivo y gran parte de sus pozos, dice. La gente de Jayyous solo puede llegar a sus tierras a través de dos retenes militares israelíes que están abiertos durante aproximadamente una hora dos veces al día. Cada uno de ellos pide diferentes permisos que son renovables cada seis meses, y por lo general les son negados a las familias de quienquiera que haya sido detenido.

"Claro está que quiero paz y reformas", dijo Salim gesticulando hacia el panorama abajo donde serpentean la barda electrificada y el camino de seguridad que la acompaña dividiendo los asentamientos judíos de las aldeas palestinas. "Sin embargo, también quiero mi tierra y mi agua", dijo. "¿Qué es más importante para mi pueblo?".

Unos parientes del alcalde Tawfiq Salim, de 57 años, y su hermano Jamil, son propietarios de tierra de primera que se ha convertido en el centro de una disputa que actualmente perturba a la aldea y más allá. El 10 de diciembre, unos buldózeres que actuaban en nombre de una compañía israelí arrancaron de raíz casi 650 olivos, algunos de ellos con 600 años de antigüedad, dijo. Los hombres que operaban las máquinas dijeron que las tierras, ubicadas del lado israelí de la barrera, pertenecen a la compañía.

"Yo dependía de mis olivos para todo", dijo Tawfiq Salim. "No tengo una pulgada de terreno dentro de la aldea". Tiene cinco hijos y dos hijas. "¿Cómo pueden mis hijos pensar en paz cuando han pagado un precio tan alto?".

Cuando su permiso para el retén venció el 28 de noviembre, dijo, solicitó la renovación en un asentamiento israelí cercano. Se lo negaron, dijo, así es que ahora no puede ir a sus terrenos.

Su hermano, Jamil Salim, quien cruzó la barda por el retén con su burro durante la hora asignada, dijo que había cuidado los olivos en disputa, 220 de los cuales eran suyos y el resto de su hermano, durante 34 años. "Entonces vinieron con un buldózer y empezaron a arrancar de raíz mis árboles; los amarraron con una cuerda y los levantaron para ponerlos en un camión y llevárselos a Israel", dijo. "Se los están robando, y me dijeron que los olivos no están en nuestra tierra".

Algunos jóvenes de la localidad lanzaron piedras contra trabajadores israelíes y huyeron. Después, dijo Jamil, la policía llegó y detuvo a su hijo Muhammad, de 27 años, y lo retuvo ocho días bajo sospecha de lanzar rocas antes de multarlo con 350 dólares y liberarlo; le advirtieron que si comete otra infracción la consecuencia será una sentencia de tres años en prisión.

Jamil Salim, quien está un poco sordo, dijo que tiene miedo de acercarse a su tierra. "En ocasiones, hay personas armadas ahí, y yo no puedo oír bien, y me da miedo que me vayan a disparar", dijo.

Sharif Omar, otro propietario de tierra de Jayyous, dice que el territorio israelí en realidad está en parcelas de 200 yardas, y a cerca de una y un cuarto milla de los olivos, y que los israelíes están usando mapas que no son precisos.

"Los israelíes quieren apoderarse de nuestra tierra para expandir sus asentamientos, en particular el de Zurim", dijo Omar, un defensor experimentado que ha atestiguado en contra de la legalidad de la barrera en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.

Talya Somech, la vocera israelí de la Oficina de Administración Civil de la Rivera Occidental, dijo que la Oficina de Distrito de Coordinación y Enlace, ante la cual la familia Salim presentó su reclamo, ordenó de inmediato la suspensión de los trabajos en espera de una investigación.

El jefe de administración civil habló con ambas partes y encontró que un habitante de Jayyous vendió la tierra a una compañía israelí mediante un trato aprobado en junio de 2003. La compañía contaba con un permiso para arrancar de raíz los árboles.

"La reubicación de los árboles se llevó a cabo de conformidad con el permiso, que fue legalmente emitido al propietario del solar, como está registrado en el Registro de Terrenos", dijo Somech.

Entonces, los buldózeres reanudaron su labor. Sin embargo, a partir de ahora, la compañía no tiene permiso de hacer nada más en el terreno, ya no digamos construir. "El solar en cuestión no es parte del plan maestro de Zufim", dijo Somech, "así es que no se puede ejecutar ninguna otra acción que no reciba legalmente un permiso". Se les dijo a los Salim, expresó, que pueden perseguir su reclamo en la policía o en los tribunales.

Los Salim, que cuestionan la precisión de los mapas israelíes, están analizando las opciones jurídicas, incluida una demanda. Defensores de la paz israelíes, palestinos y extranjeros están planeando realizar manifestaciones, incluida la replantación de los olivos en la tierra en disputa, y mencionan el caso como otro ejemplo de la expansión ilegal de los asentamientos israelíes.