Perspectiva Designios y riesgos de Bush

SEGUNDO MANDATO.

La honda huella mundial de la primera presidencia de George W. Bush no se originó en una gran estrategia, sino en una gran reacción. El trauma de los atentados del 11 de setiembre de 2001 trastrocó su escala original de prioridades: hizo retroceder la agenda nacional, llevó la internacional a un primer plano y, dentro de esta, convirtió a la lucha contra el terrorismo y el "eje del mal" en el foco conceptual de un activismo con fuertes matices unilaterales e indudables connotaciones militares. De este trauma y este cambio surgieron la intervención en Afganistán, la invasión de Irak, los conflictos con Naciones Unidas, las pugnas y desencuentros con los aliados europeos y la doctrina de la "acción preventiva" ante riesgos inminentes: algo muy distinto a lo que el Presidente había planteado durante su primera campaña y sus primeros meses de Gobierno.

Y más allá del calificativo que generen esas decisiones y actos reactivos, lo cierto es que su efecto tuvo una fuerza transformadora desconocida desde el desplome del imperio soviético y el marxismo. ¿Logrará la segunda presidencia de Bush cambiar aún más al mundo y, también, a Estados Unidos, ya no a partir de la reacción ante lo inesperado, sino de la búsqueda deliberada de amplios y complejos fines?

Esta es la gran pregunta que surge tras su discurso de toma de posesión, el 20 de enero, y su informe ante el Congreso, el 2 de febrero. La respuesta más realista es que, por la multiplicidad de objetivos que ha enunciado y la inadecuada adecuación entre los fines propuestos y los medios para alcanzarlos, difícilmente el Presidente podrá dejar en su segundo cuatrienio la impronta histórica que se propone.

Juntos, ambos discursos constituyen un plan con connotaciones revolucionarias (liberal en algunas facetas, conservador en otras y autoritario en unas más) y dos ideas-fuerza. La primera es la lucha contra las tiranías y a favor de la libertad. Es un objetivo de obvia proyección internacional que también se vincula con su gran designio nacional: transformar prácticas e instituciones fundamentales (pensiones, política tributaria, normas migratorias e interpretación judicial de las garantías constitucionales, entre otras), desde una óptica conservadora, con lo cual, según Bush, sus propios conciudadanos tendrán más libertad y seguridad. Buscar la extensión de la libertad y la democracia no es nada nuevo como eje inspirador de la política exterior estadounidense. Lo novedoso es el carácter de virtual cruzada que le ha impuesto el Presidente, al punto de que, con gran coherencia doctrinaria, pero evidentes riesgos políticos, instó públicamente a dos aliados fundamentales, como Egipto y Arabia Saudita, a emprender el camino de las reformas democráticas, y aseguró a la población iraní respaldo si se rebela contra la autocracia de los ayatolas. Irak es un caso de estudio de las distorsiones, riesgos y virtudes de la estrategia pro libertad, con los abusos de Abu Graib, la inestabilidad interna y las recientes elecciones libres como ejemplo de cada una de esas contradictorias cualidades. También ha revelado que los recursos de Estados Unidos no son ilimitados, y que un activismo extremo en el mundo puede tornarse insostenible. La agenda nacional es igualmente ambiciosa, riesgosa y poco realista, tanto política como económicamente. La reforma a las pensiones, aunque necesaria, es cara a corto plazo, ha aglutinado un fuerte rechazo de la oposición demócrata y no ha logrado galvanizar con fuerza a los republicanos. Las intenciones de nombrar jueces conservadores en la Corte Suprema, para sustituir a los que pronto dejarán sus cargos, agudizará las llamadas "guerras culturales", en temas como el aborto o los derechos plenos de los homosexuales. La reforma al código tributario apenas está en estudio de una comisión.

Y la mayor apertura migratoria no es vista con buenos ojos por varios aliados de Bush. Todo esto se da en el contexto de los mayores déficit fiscal y comercial en la historia de Estados Unidos. Pero el Presidente no ha incluido en su ambicioso marco estratégico medidas eficaces para afrontarlos, lo cual, paradójicamente, reduce la viabilidad de sus iniciativas más trascendentales y es un potencial factor de riesgo para la estabilidad internacional. Bush ha hecho saber que en este segundo mandato se propone gastar el "capital político" ganado en las últimas elecciones. Tiene todo el derecho a hacerlo; es parte de la política democrática. El problema es que su monto y contundencia son insuficientes para "comprar" los bienes que desea. Por esto, haría bien en replantear su estrategia. De lo contrario, podría dilapidar su capital sin réditos tangibles.