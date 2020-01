Perspectiva Norteamérica se toma en serio a América Latina

VOTACIóN EN LA OEA.

Todos los representantes, excepto Venezuela, hicieron discursos protocolarios a favor de la unidad hemisférica y de gratitud a México, El Salvador e incluso Estados Unidos, por haber dinamizado el proceso electoral en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) y buscado finalmente el consenso. Las intervenciones no ocultaron la división pasada, pero fueron correctas desde la costumbre diplomática y resaltaron la unidad lograda. Prácticamente todos los países renovaron sus esperanzas en la Carta Democrática que está en el origen fundacional de la OEA y advirtieron sobre los peligros actuales que amenazan ese compromiso democrático de América.

Después de la votación y además de Venezuela, pidieron la palabra e intervinieron también Panamá, Colombia, Paraguay, Canadá, el representante del CARICOM, Estados Unidos, El Salvador, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, Uruguay, Chile, entre otros. No lo hicieron Perú y Bolivia afectados por intereses bilaterales con Chile.

Analistas destacados por Diario del Exterior en el seno de la OEA informaron que fue enormemente llamativo el discurso del representante venezolano, el embajador Valero. Habló, según dijo, en representación especial del presidente Chávez y el canciller venezolano, para advertir a Insulza que "tiene una enorme responsabilidad y que no existe un modelo único de democracia en América Latina. La OEA debe respetar los cambios políticos que se están produciendo en la región hacia una democracia más participativa… que supone la quiebra del modelo neoliberal y el fracaso de la democracia tradicional… amparada en el capitalismo salvaje". Advirtió también, el embajador Valero, e insistió en que "existen diferentes modelos democráticos y que estos deben ser respetados desde el principio de soberanía y autodeterminación de los pueblos que legitima la propia implementación de sus sistemas de justicia y representación…".

En el recinto donde se celebraba la asamblea pudo observarse el ridículo de la intervención del representante venezolano tanto por su tono, fuera de lugar, como por el contenido de sus advertencias y "condiciones" al nuevo secretario general y al papel futuro de la OEA. Prácticamente todos los representantes hicieron hincapié en que la elección de Insulza revitaliza la unidad del continente y desmiente a quienes han pretendido durante el proceso de elección señalar una división ideológica, así como el papel de la organización en defensa tanto de los procesos democráticos como del ejercicio democrático del poder. El subsecretario Noriega, representante norteamericano fue muy explícito al señalar la importante elección para la democracia americana y la derrota de quienes han querido dividir el hemisferio en dos líneas ideológicas.

En ese sentido, la intervención de Insulza fue paradigmática. El canciller chileno recordó que sin unidad la OEA no podrá acometer reformas para recuperar relevancia política y capacidad de acción. Después de asegurar que esperaba que el diálogo resolviera las diferencias bilaterales de su país con Bolivia o Perú, aseguró que los pueblos americanos tienen derecho a la democracia y los gobiernos, elegidos democráticamente, deben ejercer su poder democráticamente, con respeto al estado de derecho, a las minorías y a los derechos y libertades de los ciudadanos y extender los beneficios de la democracia a todos para prevenir el populismo y el autoritarismo.

En rueda de prensa posterior Insulza agradeció el papel de Estados Unidos y su nueva manera de estar en el proceso de elección y su determinación final de buscar el consenso y la unidad. Preguntado, aseguró que no va a promover un cambio de situación de Cuba con la OEA, pues no existe consenso en la organización y que ese cambio no se produciría mientras no existiera un consenso muy mayoritario. Insulza, esbozó los tres grandes ejes de su programa o propuesta en materia de seguridad y paz, democracia y desarrollo. Reiteró que un gobierno democrático debe gobernar con respeto a los principios democráticos y para que la democracia pueda dar respuestas a los ciudadanos es preciso fortalecer las instituciones democráticas y no lo contrario.

No es poca la tarea. A nadie se le escapa la mala imagen de una organización que suele llegar siempre tarde a los acontecimientos. Como dijo el representante nicaragüense: "la democracia es el vínculo de la OEA y esta debe estar donde quiera esté amenazada. Esperamos una OEA que defienda su Carta Democrática con anticipación y que esta no se convierta en una ‘carta post mortem’, en una carta forense".

De momento a Chávez y Castro su estrategia les ha salido mal. Una estrategia de división amparada en los legítimos intereses de un país como Chile, donde el desarrollo y la democracia están siendo posibles. Insulza es deudo de la unidad y del consenso y sabe que América no puede construirse frente a Estados Unidos, frente a la revitalizada y esperanzada Centroamérica o frente a países como Colombia. Estados Unidos ha sabido reaccionar y no caer en la trama chavista. Condoleezza Rice parece que se toma en serio a América Latina y esa es una mala noticia para Chávez.