Perspectiva Telesur

PROPAGANDA.

Montevideo. Desde los salones de la Embajada de Venezuela en Uruguay se anunció al inicio de abril el lanzamiento de Telesur, un canal de televisión satelital, iniciativa del gobierno venezolano y que llegará a toda América y área occidental de Europa y el norte del continente africano.En tres semanas se emitirá la señal de ajuste y se espera que en junio esté funcionando plenamente. Nueva Televisión del Sur S.A. (Telesur) inicialmente está financiada con fondos de la empresa estatal petrolera venezolana más un aporte de U$S250 mil, equivalente al diez por ciento de la inversión inicial total, del gobierno uruguayo.La apertura de un nuevo medio de comunicación es una buena noticia. Significa que los ciudadanos tendrán una fuente más para ejercer su derecho a la información. Implica una opción más para elegir y ser más libres.También es un hecho positivo que su director general, el uruguayo radicado en Caracas, Aram Aharonian, haya especificado cuál será la línea y propósito del nuevo medio. Dijo que se trata de un proyecto antihegemónico para que "los latinoamericanos tengan su propia voz, y que no sean vistos con ojos extraamericanos".Más concretamente dijo que "el cometido del canal es dar la pelea ideológica en el plano masivo. Nosotros durante muchos años creímos que la pelea había que darla con pequeñas radios comunitarias, nada más, con pequeños periódicos...", pero con este proyecto se busca "dar la batalla en el campo masivo de la televisión", anticipó. El jerarca hablo de rescatar "nuestro lenguaje" y dio un ejemplo: "La televisión comercial actual nos dice que hay 'una coalición libertadora en Irak salvando a los iraquíes', cuando sabemos en realidad que es una invasión genocida".La idea, así como sus fundamentos y objetivos y el discurso que los sustenta, no son una novedad. Se repiten proyectos con los mismos objetivos para atacar las mismas causas, manejados hace tres décadas cuando se lanzó el "nuevo orden informativo" a nivel mundial. También entonces hubo medios, en particular agencias, integradas por oficinas estatales o financiadas e impulsadas por gobiernos.

El mariscal Tito de Yugoeslovia fue uno de los pioneros y ALASEI, agencia de noticias latinoamericana, uno de los proyectos que se puso en marcha. Esa iniciativa y sus proyectos específicos no prosperaron. Una de las razones del fracaso fue que la opinión pública, la gente, los pueblos, no recurrían ni les interesaba o atraía esos nuevos medios informativos sujetados al "nuevo orden".Telesur, ahora, no deja dudas sobre su signo ni los fines e ideología que la alienta. Pero es un medio más; no independiente, con claros objetivos extra periodístico-informativos pero igual es un aporte; como lo son, con su línea y su filosofía la radio y TV Martí, por ejemplo.Se trata de campañas y visiones diferentes a las que es bueno que el ciudadano pueda acceder.Hay, sin embargo, algún pero. La nueva empresa está financiada con fondos estatales asignados por gobiernos. Los dueños de esos fondos, los ciudadanos y contribuyentes no fueron consultados ni tuvieron la chance de elegir y decidir.También es deseable la competencia, y mucho más en el campo periodístico, pero siempre que sea leal y esté sometida al juicio y la decisión del público.Medios financiados con fondos públicos, a los que la gente no respalda, e igual continúan con los dineros de ese público que no recurre a ellos y de hecho los rechaza, ya dejan de ser un aporte positivo. Pasan a ser instrumentos de propaganda y de ataque a los medios independientes. Pueden incluso hasta transformarse en vías de desvíos ocultos de fondos públicos y pago de favores, como lamentablemente ocurre en muchos países del continente en que la publicidad oficial se otorga con ese tipo de fines y criterios. Un medio nuevo siempre es bueno. Un medio financiado por gobiernos no necesariamente es malo, pero la experiencia dice que tampoco siempre es bueno.