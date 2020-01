Piden a Boudou que se separe

ARGENTINA

“Lo menos que puede hacer [Amado] Boudou es pedir licencia. Cualquier decisión seguirá afectando a la Presidenta [Cristina Fernández]”. Así se expresó Julio Cobos, diputado y precandidato presidencial por el Frente Amplio Unen en entrevista concedida al diario Clarín.

No fue el único opositor que salió ayer a pedir que el Vicepresidente de la República se separe de su cargo tras ser llamado a indagatoria en en una causa en la que está imputado por presunto tráfico de influencias para que la empresa encargada de imprimir papel moneda levantara su quiebra y quedara bajo su control, según reportes de las agencias de noticias internacionales.

Margarita Stolbizer, abogada y política que lidera el partido de centroizquierda GEN, advirtió que “de ninguna manera la Presidenta y Néstor Kirchner estaban al margen del negocio” con la ex Calcográfica Ciccone, caso por el citaron a indagatoria a Boudou.

“Boudou no es solamente Boudou, no es un funcionario cualquiera. Primero, fue la persona elegida por la Presidenta para sucederla en el poder; segundo, es el presidente en ejercicio cuando la Presidenta viaja, no estamos hablando de cualquiera”, reportó Clarín de declaraciones dadas a radio Mitre.

Stolbizer expresó que las acusaciones contra Boudou forman parte de “una práctica de ejercicio del poder que el kirchnerismo instaló en la Argentina”.

El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, afirmó que “lo importante es que se aporten todos los elementos y la justicia trabaje, no como hasta ahora”.

En términos similares se expresó Rodríguez Larreta, jefe de Gabinete porteño, quien opinó que “es una decisión personal” de Boudou si sigue en el cargo o pide licencia.

Desde el Frente Renovador, el diputado Felipe Solá dijo a Clarín: “Es urgente que cualquier acción de corrupción en el Estado no prescriba, tal como propone Sergio Massa”.

En tanto el jefe del bloque de ese espacio en Diputados, Darío Giustozzi, dijo que el vicepresidente Boudou “hace rato tendría que haber dado un paso al costado y pedir licencia” porque es “una cuestión ética”.

El dirigente de izquierda Jorge Altamira reclamó la renuncia de Amado Boudou para que pueda “ser juzgado como cualquier ciudadano de a pie” al considerar que manteniéndose en el cargo “goza de los privilegios del poder para defenderse”.

La Presidenta no se pronunció sobre la situación judicial de su vicepresidente.

Ayer, a su llegada a El Salvador para la investidura de Salvador Sánchez Cerén, Bouduo reiteró su inocencia, reportó la agencia noticiosa ACAN-EFE. “Voy a ir a declarar, no voy a ser ninguna traba para la justicia, sino al contrario”, dijo.