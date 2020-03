Poder Electoral atraviesa por crisis Se retrasan preparativos para los comicios en Nicaragua por falta de fondos

MANAGUA, Nicaragua (Servicios internacionales). —A 15 días de las elecciones generales en Nicaragua, el Poder Electoral afronta dificultades de presupuesto, lo que está atrasando el trabajo para el desarrollo de los comicios, informaron ayer sábado fuentes de ese poder del Estado.

La falta de recursos podría afectar hoy domingo la cuarta prueba o simulacro de transmisión de datos de los resultados de las votaciones del 4 de noviembre próximo.

El Consejo Supremo Electoral (CSE) ha realizado anteriormente tres simulacros de este tipo en presencia de fiscales de los partidos y de expertos nacionales e internacionales que observan el proceso. En esas pruebas se detectaron fallos en algunos de los 151 municipios de Nicaragua, que se espera este domingo queden resueltos y todo listo para el próximo 4 de noviembre.

Las fuentes del Poder Electoral informaron de que todavía hay instrumentos y equipos necesarios para el correcto desarrollo de las elecciones que no se han comprado, por falta de fondos. Por estas dificultades presupuestarias, cuyo monto no fue precisado, el CSE todavía no tiene los 400 fax y 528 teléfonos de voz que se necesitan para el 4 de noviembre próximo.

Hay otros equipos pendientes de importación, que se necesitan para las elecciones, porque no existen en el país.

Todavía están en proceso de adquisición equipos y materiales para conectar la energía eléctrica en el edificio del Centro Nacional de Cómputos en un centro de convenciones de Managua.

Esto también impide la instalación de una central telefónica con capacidad para recibir 160 actas de escrutinio en forma simultánea, agregaron las fuentes.

El representante legal del opositor Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ante el CSE, diputado Edwin Castro, declaró ayer a ACAN-EFE que el presupuesto para el Poder Electoral está aprobado.

Pero afirmó que hay “irresponsabilidad en el desembolso de los fondos por parte del ministro de Hacienda y Crédito Público, Esteban Duque Estrada, que nuevamente pretende hacer lo que le da la gana y esto es una forma de presionar y condicionar al Consejo”. Según Castro, al ministro de Hacienda ya le han hecho llamamientos para que cumpla la ley con la finalidad de que no ponga en riesgo la tranquilidad de estas elecciones.

El diputado sandinista atribuyó este problema al fenómeno de que “yo tengo el dinero, yo te mando”.

Castro informó de que diputados de la Asamblea Nacional han conversado con el titular de Hacienda para reclamarle que “entregue ya los fondos conforme está presupuestado para no perjudicar las elecciones, y esperamos que cumpla”.

En las próximas elecciones generales, los nicaragüenses elegirán a un presidente, un vicepresidente, 70 diputados provinciales, 20 legisladores nacionales, y 20 diputados ante el Parlamento Centroamericano (PARLACEN). Los candidatos Presidenciales son, por el gobernante Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Enrique Bolaños; por el FSLN, Daniel Ortega; y por el Partido Conservador, Alberto Saborío.

Daniel Ortega, tras inaugurar ayer una reunión en Managua del Comité de la Internacional Socialista (IS) para América Latina y El Caribe, se trasladó a Tipitapa, 22 kilómetros al norte de esta capital, para continuar con sus cierres de campaña.

El candidato liberal Enrique Bolaños realizaba ayer un recorrido por Nueva Guinea y Bluefields, Caribe Sur de Nicaragua, mientras que el aspirante conservador a la primera magistratura del país, Alberto Saborío, cierra campaña en Matagalpa, 126 kilómetros al norte de Managua. La policía nacional, antes, durante y después del día de las votaciones, estará respaldada por tropas del ejército, para prevenir actos de violencia.