Posposición de varias semanas para elecciones

PAKISTÁN.

ISLAMABAD, Pakistán/APLas elecciones en Pakistán parecían encaminadas a una posposición de varias semanas pese a que el partido opositor que encabezó Benazir Bhutto, asesinada la semana anterior, pidió junto con otros políticos que la votación se realizara en la fecha prevista del 8 de enero, dijeron funcionarios el lunes.

Esa prórroga podría provocar un nuevo conflicto político, dentro de un país en crisis tras el asesinato de Bhutto.

El ex primer ministro Nawaz Sharif, el líder más prominente de la oposición, amenazó con protestas callejeras si las elecciones se posponían.

"Causaremos agitación", dijo Sharif a The Associated Press en una entrevista. "No aceptaremos esta posposición".

Varios Gobiernos occidentales han instado también a Islamabad a no postergar las elecciones, consideradas un paso crucial en los planes apoyados por Estados Unidos para restablecer la democracia en este país, mientras se mantiene la lucha contra los milicianos del Talibán y de Al-Qaeda.

Tanto el partido de Bhutto como el de Sharif consideran que podrían obtener triunfos en medio de las muestras de solidaridad por la muerte de la dirigente, y ante las acusaciones de que algunos aliados políticos del presidente Pervez Musharraf estuvieron involucrados en el asesinato. El Gobierno ha rechazado los cargos.

Pero la crisis política y los desafíos técnicos de realizar los comicios en medio de disturbios en todo el país, tras el asesinato, hacían muy probable la prórroga.

La Comisión Electoral, que según sus críticos está repleta de funcionarios leales a Musharraf, informó que había recomendado una posposición no especificada en los comicios parlamentarios. Añadió que tomaría su decisión definitiva hoy, martes.

Por separado, un prominente funcionario predijo que las elecciones se postergarían "seis semanas aproximadamente, dado que el ambiente no es el adecuado para realizar comicios libres y equitativos". El funcionario solicitó permanecer anónimo por no estar autorizado a revelar la información.

Los observadores electorales extranjeros advirtieron que sería "imposible" emplazar una misión completa durante los comicios si se realizan la semana próxima, dado que la violencia ha alterado sus preparativos. "No podemos seguir nuestros métodos estandarizados si la fecha sigue siendo el 8 de enero", dijo Mathias Eick, portavoz de la misión encabezada por la Unión Europea. Agregó que lo mejor que podría hacer la misión sería "evaluar" en forma limitada las elecciones. Tras los disturbios que dejaron al menos 44 muertos, la normalidad regresaba poco a poco