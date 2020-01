Presidenta de Sri Lanka defiende medidas

Sus declaraciones se produjeron horas antes de que la crisis llegue a su punto crítico, pues el primer ministro Ranil Wickremesinghe tiene previsto regresar al país en las primeras horas de hoy, viernes, tras visitar EU y reunirse con el presidente George W. Bush.

Wickremesinghe dijo que su principal tarea será mantener la frágil paz con Frente de Liberación Tamil Tigres de Eelam (LITE, por sus siglas en inglés).

La isla había disfrutado de 20 meses de paz después de casi dos décadas de guerra civil, pero la presidenta Chandrika Kumaratunga ha criticado duramente al Gobierno por hacer demasiadas concesiones al LITE, uno de los ejércitos guerrilleros más fogueados en combate de todo el mundo.

Esta semana, mientras Wickremesinghe estaba en el extranjero, Kumaratunga destituyó a tres de los ministros más poderosos, suspendió el Parlamento y declaró un estado de emergencia que le concede poderes adicionales.

Su oficina dijo ayer que “la presidenta está comprometida a la continuidad del acuerdo del cese del fuego y a mantener abierto el canal de comunicación con el LITE, y a negociar un acuerdo dentro de un país unido”.

Previamente, un portavoz de Wickremesinghe dijo que la presidenta había abusado de sus poderes.

“Esto es un flagrante abuso del poder presidencial. Es una acción irresponsable. No hay violencia, no hay situación de seguridad, y no hay razón válida y adecuada para declarar un estado de emergencia”, dijo en conferencia de prensa el portavoz del gabinete, G.L. Peiris.

El estado de emergencia ha sido usado antes por el Gobierno para reprimir la rebelión tamil.

La cisma entre la presidenta y el primer ministro se veía venir desde que Wickremesinghe ganó las elecciones parlamentarias a fines del 2001. Kumaratunga lo acusa de ser demasiado blando con los rebeldes, mientras éste trata de poner fin a una guerra que ha cobrado la vida de 64 mil personas.

La capital, Colombo, ha estado en calma a pesar de la crisis, pero Peiris dijo que el impacto económico de la crisis ya se sentía, pues turistas estaban cancelando sus viajes y la confianza de los inversionistas había sido afectada.