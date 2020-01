Prometen ‘mano dura’ en caso de las dietas

El primer ministro británico, Gordon Brown, prometió “mano dura” en el escándalo por el cobro indebido de dietas en el Parlamento británico, para lo que no descarta “medidas disciplinarias inmediatas”, según un artículo del mismo Brown publicado ayer en el diario News of the World.

“Todo ciudadano puede estar seguro de que arreglaré completamente el sistema”, indica el premier en el texto. “Si son necesarias medidas disciplinarias inmediatas, las tomaré”, agrega.

Brown subraya asimismo que es consciente de que el mero reembolso del dinero de los contribuyente no será suficiente como sanción. No se hace “ilusiones” al respecto, añade el jefe de gobierno británico.

El caso del cobro indebido de dietas por varios parlamentarios británicos, destapado hace algunos días por el Daily Telegraph, ha dado pie a fuertes críticas en la opinión pública del Reino Unido.

El escándalo también amenaza al presidente de la Cámara de los Comunes, Michael Martin, a quien el líder del Partido Liberal-Demócrata, Nick Clegg, instó ayer a dimitir.