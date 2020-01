Refugios del talibán

REBELDES APROVECHAN EL VACíO GUBERNAMENTAL

La insurgencia de Afganistán está capitalizando el vacío gubernamental en el extremo este del país, donde encuentra financiación y un refugio seguro para alimentar una escalada bélica contra las fuerzas lideradas por la OTAN.

En la provincia fronteriza de Paktika, funcionarios estadounidenses y afganos de inteligencia hablan de una autoridad talibana “en la sombra” que percibe impuestos por la cosecha de piñones, se queda con dinero de los salarios de los docentes y dirige una red de gobernadores del otro lado de la frontera en el anárquico cordón tribal de Pakistán.

Ellos ofician de mediadores en disputas en las que el Gobierno no puede hacerlo. En esa provincia de al menos 400 mil habitantes, solo hay tres jueces, y solo uno realmente vive allí.

Funcionarios occidentales dicen que las listas de personal gubernamental están llenas y que los salarios se están pagando, pero rara vez se aventuran a los pueblos por temor a la inseguridad. La frustración es palpable.

“Cuando le preguntas a la gente cuándo fue la última vez que el gobernador estuvo aquí, cuándo fue la última vez que el ministro de Educación estuvo aquí”, dijo Al Lemaire, capitán del Ejército estadounidense en Yahya Khel, el distrito más hostil para las fuerzas estadounidenses en Paktika.

“Nadie sabe, porque no vienen aquí, no les importa. Uno a veces se pregunta ¿por qué estamos aquí?”, dijo Lemaire. Alejada, montañosa y pobre, incluso según los estándares afganos, las fuerzas estadounidenses dicen que Paktika no es una prioridad para ellos, mientras luchan contra los talibanes en su centro del sur, ni para el Gobierno afgano.

Pero Paktika está repleta de canales de suministros que llevan armas y combatientes al otro lado de la frontera con Pakistán para alimentar una insurgencia que se está desplazando de los tradicionales bastiones talibanes del sur como Kandahar o Helmand. El Gobierno central no ha podido afianzar y revertir la escalada de violencia que azota a Afganistán.