Régimen de los talibán dice estar listo para décadas de guerra

ISLAMABAD, Paquistán (AFP). —El régimen de los talibán afirmó este lunes estar listo para décadas de guerra contra Estados Unidos y dio muestra de su determinación, al asegurar haber repelido una importante ofensiva de la oposición armada en el norte del país, con apoyo aéreo norteamericano.

"Estamos listos para una larga guerra y esperamos derrotar a EU, que el resto del mundo califica de superpotencia", declaró en Kabul el ministro talibán de Educación, Amir Jan Muttaqi, que también actúa como vocero del régimen de Kabul.

"Estados Unidos tendría que revisar su equivocada política terrorista, porque en caso contrario, esta guerra podría durar varias décadas y convertir en cenizas a muchos estadounidense y afganos", vaticinó.

"Los estadounidenses intentaron destruir nuestros aeródromo y nuestros sistemas de radar pensando que nuestro sistema afgano también estaba informatizado, pero nuestra fuerza principal, nuestros combatientes, no han sido alcanzados", dijo. El ministro tachó a los estadounidenses de cobardes por evitar un combate "frente a frente" en el terreno.

Muttaqi también aseguró que los talibán repelieron en el norte una gran ofensiva de la oposición lanzada al mediodía con el apoyo aéreo de EU, cerca de la estratégica ciudad de Mazar i Sharif.

La información no pudo ser confirmada por fuentes de la oposición.

Además, Muttaqi acusó a EU de haber matado a 18 civiles en un ataque contra un poblado situado en la línea de frente en esa provincia de Balj. Precisó que otras ocho personas murieron en un ataque contra la vieja carretera al norte de Kabul.

Abdul Hanan Hemat, director de Bajtar, la agencia de prensa de los talibán, agregó que cinco civiles murieron en el distrito de Daman, cerca de Kandahar.

Las fuerzas estadounidenses también atacaron Kabul de madrugada, así como la base de Reshjor, al sur de la capital, y el aeropuerto, al norte. Una base militar de Herat (oeste) también fue atacada, así como edificios cercanos al aeropuerto, donde murieron dos personas, según la agencia afgana AIP.

En Islamabad, el embajador de los talibán, Abdul Salam Zaif, aseguró que 95 soldados estadounidenses murieron en Afganistán desde el inicio de los ataques.

En tanto, el director general del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Paul Grossrieder, declaró, en Amán, que los talibán se habían contactado a su organización para entregar un cadáver, tras el anuncio de la milicia afgana de la muerte de un norteamericano.

"Es cierto que los talibán se han puesto en contacto con nosotros para entregarnos un cadáver", declaró.

"Hoy he hablado con nuestro director de información, que me ha confirmado que (los talibán) se habían puesto en contacto con nosotros. Eso significa que hay negociaciones en curso, pero todavía (...) no me han confirmado el éxito o no de esas conversaciones", agregó.

El embajador Zaif, afirmó el domingo que un ciudadano norteamericano, detenido en Spinboldak, cerca de la frontera con Paquistán, el 26 de octubre, había muerto en el hospital de Kandahar, y que su cuerpo había sido entregado al CICR.