Relaciones políticas y económicas con EU. Pecados y penitencias

En la historia de la humanidad ha habido numerosas guerras con resultados casi invariables, donde el país perdedor era sometido y hasta esclavizado por el ganador para aprovecharse de su riqueza. De reciente data, no obstante, esa costumbre ha sido variada, en primer término por Estados Unidos, que, salvo en una ocasión, siempre ha estado en el lado triunfador pues, inteligentemente, no ha sometido a los perdedores por los métodos ya descritos sino por fórmulas mucho más sutiles y, hasta ahora, eficientes.

Pero va mucho más allá el imperialismo económico y éste lo ejerce no solo contra quienes lo han adversado en una confrontación sino, en muchos casos, también contra quienes siempre lo han apoyado.

Durante el período de la guerra fría, al Tío Sam le interesaba tener muchos aliados, pero sobre todo aliados incondicionales a quienes pudiese exigir apoyo militar inmediato en caso de una confrontación bélica con la Unión Soviética, sin que mediasen dilaciones o dificultades de autorizaciones legislativas ni, mucho menos, consultas populares. Fue así como, para beneficio de su seguridad nacional, promovió y apoyó las dictaduras militares sumisas a él, que saquearon a nuestros países empujándolos hacia las profundidades de la pobreza y la desesperanza. Pero, más grave aún, la “compra” de tales militares saqueadores se produjo mediante la concesión de enormes préstamos a nuestros países, que en gran medida se quedaban en los bolsillos de aquellos. Dicho de otra forma, en la más típica relación entre el corrupto y el corruptor, con el propósito de poderlos manipular compraba a los militares con dinero que luego nos prestaba a intereses comerciales y el resultado final es que ahora, con el enorme peso de la deuda que cargamos, también nos maneja a su antojo, en su condición de gran acreedor.

Finalizada la guerra fría con la caída del muro de Berlín, por ser obviamente innecesarios se produjo una disminución drástica de sus enormes gastos militares y ello nos hizo testigos de una prosperidad jamás antes vista en aquel país, pese a la mediocridad de su gobierno de turno. Este hecho también le permitió retirarle el apoyo a aquellos militares corruptos de los países en desarrollo y declararse, ahora sí, gran promotor de la democracia.

El fin de la guerra fría nos dejó, además, una única y absoluta potencia mundial pues “la otra potencia” quedó desmantelada.

No tardaron los señores norteamericanos en empezar a ejercer, para beneficio de sus propios intereses, esta condición de preponderancia mediante numerosas medidas arbitrarias, siendo, entre las más notorias, las famosas listas negras, cuyas sanciones, para quienes no siguen sus directrices unilaterales han sido las de suspender los refinanciamientos de las deudas, los cuales apenas medio que nos han permitido abonar algo a tal deuda, incrementándola aún más, por lo que se hace cada vez más y más impagable, aumentándose la pobreza de forma alarmante.

El ejemplo de Panamá es clásico: la deuda pública, que durante todo el transcurso de los primeros 65 años de vida republicana apenas ascendía a menos de 300 millones, en tan solo unos 20 años de dictadura militar apoyada por Estados Unidos, se incrementó a más de 7 mil millones de dólares, obligándonos a destinar el 25% de nuestro presupuesto al pago de la misma, en desmedro de nuestra población.

Considero oportuno agregar el tema del sucio tráfico de drogas. Panamá no es un productor, somos, solamente una ruta de tránsito pues es allá, en EU, donde está la gran demanda y el gran negocio. Este tráfico provocado por los propios ciudadanos estadounidenses, tiene para aquel país un doble efecto negativo: el primero, el que realmente les interesa, es que produce una descomunal fuga de muchos miles de millones de dólares que van a terminar en los países productores; y segundo, las graves consecuencias sociales y de salud que conlleva. A nuestro país entra y continuará entrando, sin que lo podamos evitar, toda la droga que consuman los adictos locales, pero esto representa apenas una ínfima parte del negocio. Luego, el interés, como ya lo he manifestado en otras ocasiones, en detener aquí este tráfico inhumano es casi exclusivamente de ellos debido a que han sido incapaces de hacerlo en sus propias fronteras. ¿Corrupción? En este caso no aplican las listas negras. No obstante, califican como “ayuda a Panamá”, los magros fondos que aportan para este propósito. Estos aportes debemos considerarlos como un pago parcial por los servicios de lograrles acá, a casi ningún costo para ellos, este objetivo. No debemos permitir que se le continúe denominando ayuda y en tal caso sería hasta preferible no aceptar tales fondos. La dignidad tiene su precio.

Ahora entramos en el principal objetivo de este análisis. Se trata del proyecto de tratado de intercambio de información financiera presentado a Panamá por EU. Ya hemos escuchado y por ello sabemos, muy bien, que las legislaciones de nuestros dos países son tan disímiles en este aspecto, que por ello es imposible que llegue a haber una equidad recíproca en tal tratado. Pero a la única potencia mundial eso la tiene sin cuidado y porque se trata de una lucha entre David y Goliat, la impone a bastonazos, a la usanza “vaquerísima” de Teddy Roosevelt: “Habla suave, pero golpea duro con tu macana”.

La conclusión de todas estas actuaciones y actitudes de EU, es que nos está estrangulando económicamente para hacernos aún más dependientes de él. Pero de aquí es, precisamente, de donde surge la penitencia que pagará por su falta de previsión o exceso de ambición. Analicémoslo así: En la medida en que la pobreza continúe aumentando, también se incrementará el narcotráfico hacia allá. Además, al cerrarles ellos todas las posibilidades de progreso, en sus propios países a nuestros conciudadanos del mundo en desarrollo, mayor número hará lo imposible por ingresar de cualquier modo a los países más ricos, como Estados Unidos o algunos de Europa, lo cual ya está ocurriendo masivamente, como una única alternativa a su desesperación. Pero en ello también ha endurecido su posición y está apresando y deportando a montones de ilegales y evitando legalizarlos. ¿Y cual tendría que ser la lógica reacción de quienes al haber fincado todas sus esperanzas de salvación en aquel país, resultan rechazados o apresados y deportados nuevamente hacia la pobreza heredada, con casi ninguna posibilidad de mejorar su condición de vida? Pues se convertirán en enemigos de EU, es decir que de admiradores de aquel país y de aspirantes a convertirse en nacionales o residentes de allá, se convertirán en resentidos, con todas las consecuencias negativas que este odio generaría. Y ya él, Estados Unidos, ha comprobado, con dolor, que no existe enemigo pequeño.

La vacuna contra estos males que ya lo están afectando y lo afectarán aún más, no es otra que: “vive y deja vivir” o, mejor aún: “vive y ayuda a vivir”. No es posible que insista en mantener su actual política de imponer, a toda costa, sus intereses, sin considerar para nada aquellos de sus acreedores obligados. Si no toma estas prevenciones, es decir, si no suaviza su posición hacia las economías de los países en desarrollo, de nada valdrá a los estadounidenses acumular en su país toda la riqueza del mundo pues su propia seguridad estará en permanente inestabilidad, impidiéndoles disfrutarla.

Y, nuevamente volvemos a la historia. Aquellos países conquistados y ocupados por las grandes potencias con el propósito de tomar ventaja de sus riquezas, irremediablemente se han sublevado en busca de libertad y mejores condiciones de vida. No creo que la forma indirecta en que ellos lo están haciendo ahora pueda evitar igual desenlace. “Remember the Boston Tea Party”.

No somos antiyanquis. Todo lo contrario. Somos verdaderos admiradores de ese pueblo y es por ello que le señalamos los errores que está cometiendo, a fin de evitar las consecuencias negativas que, fácilmente, podrían conducirnos a un mundo muy convulsionado y fuera del control de esa gran potencia.