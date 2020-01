Renuncia embajador en Dominicana

ESCÁNDALO.

El embajador de Colombia en República Dominicana, Juan José Chaux, en declaraciones a una radioemisora anunció su renuncia ayer lunes a su cargo, luego de que varios medios de comunicación relacionaran su nombre con un jefe paramilitar asesinado.

Chaux, ex congresista y ex gobernador del Cauca, dijo en entrevista con la emisora local RCN que dejaba su cargo para no “hacerle pasar vergüenzas a Colombia en el exterior”. El domingo pasado, la revista Semana y el semanario El Espectador publicaron sendos artículos que daban cuenta de que en abril pasado, en el palacio presidencial, varios funcionarios del gobierno -entre ellos Chaux- se reunieron con Antonio López (alias Job), un jefe paramilitar desmovilizado, y Diego Álvarez, abogado del extraditado líder paramilitar Diego Murillo (alias Don Berna).

Según Semana, Chaux participó en las reuniones con los dos cuestionados hombres para que éstos mediaran ante otro jefe paramilitar -Hebert Veloza, alias HH-- y así evitar que denunciara sus presuntos nexos con el paramilitarismo.