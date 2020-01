BEIRUT, Líbano / EFE.

La secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, rechazó ayer en Beirut una entrevista con el presidente libanés, exigió a Siria que deje de "intimidar" al Líbano y que no intente "ocuparlo por otros medios". En su visita al Líbano, que no estaba prevista en la agenda, Rice dijo en una rueda de prensa junto al primer ministro libanés, Fuad Siniora, que correspondía a los libaneses decidir quién debe ser su jefe de Estado ya que "nosotros (EU) no gobernamos".