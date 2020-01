Rugova se enfrenta a un trabajo agotador

No obstante, la administración de Naciones Unidas, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos más bien le creen capaz de garantizar un futuro a la minoría serbia en Kosovo. Se trata de dos puntos que los políticos albanokosovares no han sabido o no han querido aunar hasta el momento.

Pero eso no es todo. Los cerca de 2.5 millones de ciudadanos de Kosovo reclaman asimismo de Rugova y su nuevo gobierno la mejora concreta de sus pésimas condiciones de vida. Los servicios de agua y electricidad funcionan tan mal como la recogida de basuras o la administración local.

En algunas zonas, la tasa de desempleo alcanza la enorme cifra de 80%. La falta de perspectivas provoca fácilmente arranques violentos, sobre todo si se tiene en cuenta que dos tercios de la población son menores de 30 años.

Ya actualmente la provincia de Kosovo es considerada un nido criminal en Europa con el tráfico de armas y drogas ampliamente desarrollado, prostitución, lavado de dinero y tráfico humano.

Rugova quiere alcanzar, según sus propias palabras, la rápida independencia de Kosovo para ofrecer seguridad legal y atraer así a los posibles inversores extranjeros. Solo inversiones masivas podrían impulsar la arruinada economía y salvar la situación.

Sin embargo, un Kosovo independiente tendría efectos insospechados sobre los países vecinos, coinciden en opinar expertos de la zona. Tanto en Macedonia como en Montenegro y el sur de Serbia viven importantes minorías albanesas, que se sentirían atraídas hacia el nuevo estado de Kosovo.

Finalmente, la independencia de Kosovo también afectaría a la "madre patria" y el país más pobre de Europa, la república de Albania.