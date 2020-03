Rusia abre investigación por terrorismo tras la explosión de avión Tupolev

MOSCU/TEL AVIV/KIEV (DPA). —Los rusos iniciaron este viernes una investigación por terrorismo tras la explosión y posterior caída en el Mar Negro del avión Tupolev-154, pero la hipótesis de que haya sido causada por un misil ucraniano no quedó descartada y hasta las autoridades de Kiev mostraron cautela sobre la posibilidad.

El vicefiscal general ruso, Serguei Fridikin, aseguró ayer que las autoridades han iniciado la investigación por terrorismo, pero señaló que las causas del siniestro ocurrido el jueves pasado no están todavía claras.

"Tampoco se descarta un error técnico", dijo Fridikin a la emisora de televisión NTV en la localidad balnearia de Sochi, a orillas del Mar Negro.

La aeronave rusa de Sibir Airlines, que supuestamente transportaba a 66 pasajeros -en su mayoría israelíes- y 12 tripulantes, explotó en el aire mientras realizaba un vuelo de Tel Aviv a Novosibirsk, Siberia.

El primer ministro ucraniano, Anatoli Kinach, no descartó totalmente que se haya tratado de un derribo por equivocación y explicó que mientras no haya un informe oficial, todas las teorías tienen "una razón de ser", aunque no agregó detalles.

El canal de televisión estadounidense CBS había informado que los satélites norteamericanos pudieron registrar el lanzamiento en Crimea de un misil tierra-aire, efectuado durante ejercicios militares de las fuerzas de Ucrania. Sin embargo, Kinach señaló que Estados Unidos hasta ahora no ha presentado pruebas al respecto.

El ministro ruso de Defensa, Sergei Ivanov, dijo que no hay ningún tipo de indicio sobre un tiro errado de las Fuerzas Armadas ucranianas.

Mientras tanto, los equipos de rescate han recuperado los cadáveres de 14 de las víctimas, informó el Ministerio de Protección Civil ruso y hasta anoche (local) se había podido identificar solo dos cuerpos.

También fueron recuperadas una puerta, la cabina de mando y parte de la cabina de pasajeros. Los restos de la nave fueron izados a bordo del carguero Capitán Vakulov, informó Interfax.

Según los equipos de rescate en Sochi, a orillas del Mar Negro, en la puerta recuperada se pueden apreciar agujeros que se asemejan a impactos de proyectiles, reportó la agencia de noticias Itar-Tass.