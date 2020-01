VíA RáPIDA

COLOMBIA. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, garantizó ayer que en el proceso de paz con las FARC –cuya nueva ronda comienza hoy en Cuba– no habrá impunidad, porque se aplicará la justicia transicional. “Aquí no va a haber eso que muchos dicen que va a haber: total impunidad. Eso no va a haber, no puede haber. Nadie ha hablado de impunidad en este proceso”, expresó el mandatario.