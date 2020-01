Sarah Palin aspira a la presidencia de EU

ELECCIONES DE 2012

La ex gobernadora de Alaska Sarah Palin, quien se perfila como la líder del movimiento conservador de EU, apuntó ayer a una posible candidatura para las elecciones presidenciales de 2012.

En una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News, de la que es actualmente colaboradora, Palin aseguró que sería “absurdo” que no se planteara presentarse a esas elecciones.

Lo hará, aseguró, si considera que es algo que vaya a beneficiar a su país y sea bueno para su familia.

“No voy a cerrar una puerta que quizás se me abra en el futuro”, afirmó la ex gobernadora, quien se declaró dispuesta a enfrentar sus credenciales contra las del presidente de EU, Barack Obama, “en cualquier momento”. La ex gobernadora de Alaska, muy criticada en la campaña de 2008 por su aparente falta de preparación, aseguró que sus intereses se han ampliado desde entonces.

“Espero que sí”, respondió a una pregunta acerca de si tiene un mayor conocimiento de la política internacional y estadounidense hoy día. Sus asesores en Washington, aseguró, le envían informes diarios.

La ex candidata presidencial, que dimitió en 2009 como gobernadora de Alaska tras apenas dos años en el cargo -en una iniciativa que los analistas atribuyeron a su interés en preparar una campaña para 2012-, se ha convertido en la gran heroína y la líder “de facto” de los grupos estadounidenses más conservadores.

Sus insinuaciones sobre una posible candidatura parecen ir más allá de un simple coqueteo. Ya ha formado un Comité de Acción Política (PAC), el primer paso para el lanzamiento de una campaña, y se ha mantenido en el radar de los medios de comunicación con el lanzamiento de una autobiografía y declaraciones contra el actual Gobierno.

Palin fue, recientemente, en un hotel de Nashville (Tennessee) la gran estrella de la primera convención del movimiento conocido como “Tea Party” y que agrupa a los sectores más derechistas del país, en lo que tuvo todo el aspecto del lanzamiento preliminar de una posible campaña.

En su discurso, el primero de gran alcance desde las elecciones de 2008, Palin recurrió a su peculiar estilo, que mezcla el sarcasmo con el populismo.